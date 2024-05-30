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Директор больницы под Киевом подозревается в завладении 200 тысячами гривен на ремонте больницы

22:00, 30 мая 2024
Подозреваемый организовал капитальный ремонт в нескольких отделениях больницы на Белоцерковщине и искусственно завышал объемы и качество выполненных работ.
Директор больницы под Киевом подозревается в завладении 200 тысячами гривен на ремонте больницы
Источник фото: pol.kyivregion
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Полицейские Киевщины разоблачили случай завладения бюджетными средствами на сумму почти 200 тысяч гривен. Задержанный директор общества подозревается в обогащении во время ремонта больницы.

В полиции Киевской области сообщили, по данным следствия, подозреваемый организовал капитальный ремонт в нескольких отделениях больницы на Белоцерковщине. С целью присвоения бюджетных средств, выделенных на ремонт, мужчина искусственно завышал объемы и качество выполненных работ. За эти действия ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Предприятие, которым руководил подозреваемый, заключило договор с директором больницы на проведение ремонтных работ. Подрядчик искусственно завышал объемы и качество работ, внося ложные сведения в акты. Тем самым он получал бюджетные средства за невыполненные работы.

Проведенным следствием установлено, что благодаря своим противоправным действиям подозреваемый нанес государству ущерб на более 185 тысяч гривен.

По итогам расследования следователи сообщили фигуранту о подозрении по статьям 191 и 366 Уголовного кодекса Украины - завладение бюджетными средствами и служебный подлог.

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