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Италия не поддерживает использование его оружия для ударов по рф, — глава МИД

16:20, 30 мая 2024
Министр иностранных дел Антонио Таяни подчеркнул, что все оружие, которое идет из Италии, должно быть использовано в Украине.
Италия не поддерживает использование его оружия для ударов по рф, — глава МИД
Фото: Getty Images
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Италия выступает против того, чтобы Украина использовала предоставленное ей оружие для ударов по территории рф. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни, передает Sky News.

«Все оружие, которое идет из Италии, должно быть использовано в Украине», - заявил Таяни.

Издание также напоминает о том, что вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини резко отреагировал на призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга снять ограничения на использование вооружения.

«НАТО не может заставить нас убивать в рф, а также никто не может заставить нас отправить итальянских солдат воевать или умирать в Украине», - заявил он и призвал всех, кто «хочет войны» поехать воевать в Украину.

Как известно, разрешение на удары по рф своим оружием уже предоставили Франция, Великобритания, Швеция, Польша, Латвия, Литва, Нидерланды, Эстония и Чехия.

К этому списку присоединились также Финляндия и Канада.

Добавим, что Олаф Шольц склоняется к предоставлению разрешения Украине бить по России немецким оружием.

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