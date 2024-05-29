Фінляндія дозволяє Україні бити своєю зброєю по території рф задля самооборони

У МЗС Фінляндії зазначили, що країна не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні.

Фото: EPA-EFE/MAURI RATILAINEN

Фінляндія не обмежувала Україну в завданні ударів по території рф своєю зброєю. Про це заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен виданню Uusi Suomi.

Вона наголосила, що країна, яка веде оборонну війну, може завдавати ударів по військових об'єктах на території агресора, якщо це необхідно для самозахисту.

«Фінляндія не встановила жодних конкретних обмежень на свою матеріальну допомогу Україні, але припускає, що матеріали будуть використовуватися відповідно до міжнародного права.

росія веде незаконну загарбницьку війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає в себе удари по військових об'єктах на території агресора, які необхідні для самозахисту», – зазначила Валтонен.

Як відомо, дозвіл на удари по рф своєю зброєю вже надали Франція, Велика Британія, Швеція, Польща, Латвія, Литва, Нідерланди, Естонія та Чехія.

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден розглядає можливість дозволити Україні бити американською зброєю по території рф.

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