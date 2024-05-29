Байден розглядає можливість дозволити Україні бити американською зброєю по території рф — ЗМІ

Дозвіл Україні бити американською зброєю по росії розглядається в США, як захід у відповідь на поставку Китаєм Москві ключових технологій.

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Президент США Джо Байден розглядає можливість дати дозвіл Україні завдавати ударів по території рф американською зброєю. Про це повідомило видання The Washington Post.

За словами журналіста видання Девіда Ігнатіуса, таке рішення розглядається, як захід у відповідь на поставку Китаєм росії ключових технологій.

«Ці кроки будуть значною ескалацією ретельно вивіреної політики Байдена. Той факт, що такі кроки зараз розглядаються, показує стурбованість адміністрації, що зростає, вразливістю України на полі бою», - сказано в матеріалі.

У виданні додають, що держсекретар США Ентоні Блінкен після візиту до Києва почав лобіювати зняття заборони.

Раніше ми писали, що у Демократичній партії США зростають побоювання щодо перспектив переобрання Джо Байдена президентом.

Додамо, шведський міністр схвалив використання Україною західної зброї по росії.

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