Шведський міністр схвалив використання Україною західної зброї по росії

Україна має право на самозахист проти росії, – міністр оборони Швеції.

Джерело фото: eurointegration

Шведський міністр оборони Пол Джонсон висловив підтримку Україні у використанні отриманої зброї для ураження цілей на території російської федерації. Про це повідомляє Hallandsposten.

За словами Джонсона, Швеція вважає, що Україна перебуває під ворожим нападом росії, який є неспровокованим і незаконним. Відповідно до міжнародного права, Україна має право захищати себе від ворожих атак, зокрема за допомогою військових дій, спрямованих на територію противника, якщо це відповідає законам війни.

«Швеція підтримує міжнародне право та право України на захист», - підкреслив міністр оборони.

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