У Франції чоловік із ножем напав на людей у метро, є постраждалі

У французькому метро на пасажирів напали із ножем.

Джерело фото: Lucas Gallone / Unsplash

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У Франції троє людей отримали поранення після того, як невідомий здійснив напад з ножем у метро у місті Ліон 26 травня.

Про це повідомляє «Reuters» із посиланням на заяву заступника мера з безпеки Ліона Мохамеда Чіхі.

«Наші думки з трьома пораненими», — повідомив Мохамед Чіхі. За його словами, підозрюваного затримали.

Також раніше стало відомо, що жінка з ножем напала на початкову школу в Китаї.

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