Жінка з ножем напала на початкову школу в Китаї: 2 загиблих, 10 поранених

45-річну нападницю затримала поліція.

Джерело фото: ukranews

У китайській провінції Цзянсі сталася трагедія: жінка напала на початкову школу з ножем, внаслідок чого загинули щонайменше двоє людей і 10 отримали поранення. Про це повідомляє The Independent.

Напад стався в початковій школі Мінде у місті Веньфан, Гуйсі. Поліція затримала 45-річну жінку, яка з фруктовим ножем здійснила напад. Наразі невідомо, чи є серед загиблих або поранених діти.

Після нападу школа була евакуйована.

За даними видання, це далеко не перший випадок нападу з ножем у Китаї за останній рік.

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