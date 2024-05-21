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Чому Укренерго та обленерго вказують різні години відключень електрики – роз’яснення

15:40, 21 травня 2024
Роз’яснення щодо графіків відключень електроенергії.
Чому Укренерго та обленерго вказують різні години відключень електрики – роз’яснення
Джерело фото: Freepik
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В «Укренерго» оприлюднили роз’яснення щодо графіків відключень електроенергії, які почали застосовувати у травні та пояснили, чому «Укренерго» та обленерго вказують різні години відключень. Так, у роз’ясненні сказано, що «Укренерго» повідомляє обленерго обсяги лімітів споживання для кожної області та часові межі, в які вони діють. Обленерго розподіляють отриманий ліміт електроенергії для споживачів так, щоб не перевищувати його обсяг у кожну годину.

При цьому насамперед електроенергією забезпечується критична інфраструктура: лікарні, котельні, водоканали тощо. А залишок розподіляється між промисловими та побутовими споживачами в кожній області. Всіх споживачів розподіляють на черги й складають графік для них. У графіках вказані години відключень тієї чи іншої черги протягом усієї доби.

«Але чи будуть вимикати світло в ці години – залежить від того, чи перевищить область ліміт споживання. Якщо так, то відключення для вашої адреси буде у вказані в графіку години. Якщо в години дефіциту в області буде ощадливе споживання, і вона не перевищуватиме ліміт, то й відключень не буде», - сказано у поясненні.

Інформацію, коли саме можуть бути застосовані відключення у регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

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