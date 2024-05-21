Почему Укрэнерго и облэнерго указывают разные часы отключений электричества – разъяснение

Разъяснение относительно графиков отключений электроэнергии.

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В «Укрэнерго» обнародовали разъяснения относительно графиков отключений электроэнергии, которые начали применять в мае и объяснили, почему «Укрэнерго» и облэнерго указывают разные часы отключений. Так, в разъяснении говорится, что «Укрэнерго» сообщает облэнерго объемы лимитов потребления для каждой области и временные пределы, в которые они действуют. Облэнерго распределяют полученный лимит электроэнергии для потребителей так, чтобы не превышать его объем в каждый час.

При этом, прежде всего, электроэнергией обеспечивается критическая инфраструктура: больницы, котельные, водоканалы и т.д. А остаток распределяется между промышленными и бытовыми потребителями в каждой области. Всех потребителей делят на очереди и составляют график для них. В графиках указаны часы отключений той или иной очереди в течение всех суток.

«Но будут ли выключать свет в эти часы – зависит от того, превысит ли область лимит потребления. Если да, то отключение для вашего адреса будет в указанные в графике часы. Если в часы дефицита в области будет экономное потребление, и она не будет превышать лимит, то и отключений не будет», - говорится в объяснении.

Информацию, когда именно могут быть применены отключения в регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

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