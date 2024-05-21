Законопроект о налоге на бездетность не имеет шансов на принятие, — Даниил Гетманцев

Законопроект о налоге на бездетность не имеет шансов на принятие, — Данило Гетманцев По словам Даниила Гетманцева, у законопроекта о налоге на бездетность есть шансы «пополнить коллекцию гротескных законодательных инициатив девятого созыва» Верховной Рады.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Раде предложили ввести «налог на бездетность».

В настоящее время законопроект предоставлен для ознакомления в Комитет. На него уже отреагировал председатель парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, народный депутат от фракции «Слуга Народа» Даниил Гетманцев.

Он отметил, что шансов на принятие этого законопроекта нет.

«Отвечаю всем одновременно: нет, шансов на принятие нет. А вот шансы пополнить коллекцию гротескных законодательных инициатив девятого созыва ВР есть», – заявил Гетманцев.

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