Законопроект про податок на бездітність не має шансів на ухвалення, — Данило Гетманцев

За словами Данила Гетманцева, у законопроекта про податок на бездітність є шанси «поповнити колекцію гротескних законодавчих ініціатив девʼятого скликання» Верховної Ради.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у Раді запропонували ввести «податок на бездітність».

Наразі законопроект надано для ознайомлення до Комітету. На нього вже відреагував голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від фракції «Слуга Народу» Данило Гетманцев.

Він зазначив, що шансів на прийняття цього законопроекту не має.

«Відповідаю всім одночасно: ні, шансів на прийняття нема. А ось шанси поповнити колекцію гротескних законодавчих ініціатив девʼятого скликання ВР є», – заявив Гетманцев.

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