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У Раді запропонували ввести «податок на бездітність»: що він передбачає

09:23, 21 травня 2024
Платниками «демографічного збору» пропонують зробити всіх фізичних осіб – резидентів України віком від 21 до 58 років.
У Раді запропонували ввести «податок на бездітність»: що він передбачає
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Народний депутат від партії «Слуга народу» Сергій Гривко зареєстрував законопроект №11264 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо створення передумов для поліпшення демографічної ситуації в Україні», яким пропонується запровадити «податок на бездітність».   

Платниками «демографічного збору» пропонують зробити всіх фізичних осіб – резидентів України віком від 21 до 58 років.

Пропонується запровадити такі ставки збору:

1,5% від об’єкта оподаткування – для осіб, які не мають дітей;

1% від об’єкта оподаткування – для осіб, які мають одну дитину;

0,5% від об’єкта оподаткування – для осіб, які мають двох дітей.

Винятком стануть особи, які мають трьох або більше дітей; особи, які мають безпліддя або порушену репродуктивну функцію, що унеможливлює материнство (батьківство), з підтвердженням відповідних обставин належними медичними документами не рідше, ніж один раз на 2 роки; особи, які мають статус осіб з інвалідністю І групи.

В пояснювальній записці сказано, що метою та завданнями законопроекту є створення передумов для поліпшення демографічної ситуації в Україні, надання всебічної (фінансової, соціальної, психологічної, правової та іншої) підтримки сім’ям з дітьми (у довгостроковій перспективі – також надання підтримки молодим громадянам України, які вступають у доросле життя), забезпечення сімей з дітьми доступним житлом, транспортними засобами, задоволення інших їх соціально-економічних потреб, а також підвищення престижу материнства (батьківства) та стимулювання підвищення рівня народжуваності в Україні.  

Нагадаємо, що це вже не перший скандальний законопроект, який вніс до парламенту Сергій Гривко. Раніше він пропонував ув’язненим крутити педалі для генерації електроенергії, щоб зменшувати таким чином строк. 

Також він реєстрував законопроект, яким пропонував за рішенням суду зменшувати строк позбавлення волі засудженим за прочитання книг.

Варто зазначити, що не один із його скандальних законопроектів не був схвалений Радою. 

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