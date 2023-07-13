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Раді пропонують дозволити зменшувати строк позбавлення волі за читання книг

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується за рішенням суду зменшувати строк позбавлення волі засудженим за прочитання книг.

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Раді пропонують дозволити зменшувати строк позбавлення волі за читання книг

12:39, 13 липня 2023
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується за рішенням суду зменшувати строк позбавлення волі засудженим за прочитання книг.
Раді пропонують дозволити зменшувати строк позбавлення волі за читання книг
Зображення: freepik.com
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Народний депутат з фракції «Слуга народу» Сергій Гривко зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №9477 про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо зменшення строку відбування покарання засудженим, яким призначено покарання у виді позбавлення волі на певний строк, у зв'язку з діями, які підтверджують, що засуджена особа стала на шлях виправлення за допомогою саморозвитку, яким пропонується за рішенням суду зменшувати строк позбавлення воля за кожну прочитану книгу.

Законопроєктом пропонується доповнити Кримінальний кодекс новою статтею 74-1 (Зменшення строку відбування покарання засудженій особі, якій призначено покарання у виді позбавлення волі на певний строк, у зв'язку з діями, які підтверджують, що така особа стала на шлях виправлення за допомогою саморозвитку) та передбачити зменшення покарання на три доби за кожну прочитану книгу з переліку, визначеного міністерством юстиції. Водночас пропонується передбачити іспити для засуджених-«книголюбів» для перевірки та підтвердження прочитання книг.

При цьому книги мають бути написані українською, а в залік йде не більше десяти книжок протягом кожного календарного року. Тобто засудженій особі, в разі ухвалення законопроєкту,  кожного року за рішенням суду можуть скорочувати строк позбавлення волі на місяць.

Крім цього передбачається внесення похідних змін до статті 537 Кримінального процесуального кодексу, якими визначено, що суд вирішує питання про зменшення строку відбування покарання засудженій особі, якій призначено покарання у виді позбавлення волі на певний строк, у зв'язку з діями, які підтверджують, що така особа стала на шлях виправлення за допомогою саморозвитку(зменшення строку позбавлення волі у зв’язку з прочитанням книжок).

Як повідомляла «Судово-юридична газета», депутати хочуть посилити відповідальність за шахрайство в умовах воєнного стану.

Автор: Ярослав Конощук

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