Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Рада ухвалила законопроєкт про медичний канабіс

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про регулювання обігу медичного канабісу.

Рада скасувала обмеження на строк конфіскації майна осіб, що сприяли агресії РФ: є умови

Рада схвалила закон яким скасовуються обмеження строку конфіскації майна осіб, що сприяли агресії РФ, за умови, якщо відповідний позов було подано до скасування воєнного стану та активи таких осіб було заблоковано.

До Порядку ведення Реєстру судових рішень внесли зміни: розширили доступ певним органам та додали умови для бізнес-проектів

Зокрема Вища рада правосуддя вирішила, що бізнес-проекти зможуть брати дані з Реєстру лише за погодженням з ДСА.

Раді пропонують дозволити зменшувати строк позбавлення волі за читання книг

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується за рішенням суду зменшувати строк позбавлення волі засудженим за прочитання книг.

Стало відомо, що відбувається з проектом про скасування Господарського кодексу

Комітет створив робочу групу для доопрацювання законопроекту про скасування Господарського кодексу.

  1. Суд інфо

ВРП затвердила зміни до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень

12:38, 13 липня 2023
ВРП надала дозвіл на повний доступ до ресурсів Реєстру та електронних примірників судових рішень БЕБ та Міноборони, а також встановлено строки публікування судових рішень ВАКС, ухвалених за результатами розгляду адмінпозовів про застосування санкції.
ВРП затвердила зміни до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Вища рада правосуддя 11 липня затвердила зміни до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, з-поміж яких надання дозволу на повний доступ до Реєстру Бюро економічної безпеки України та Міністерства оборони України, встановлення строку публікування судових рішень Вищого антикорупційного суду, ухвалених за результатами розгляду адміністративних позовів про застосування санкції. Про це інформує офіційний сайт ВРП.

«Порядок ведення вказаного Реєстру затверджується Вищою радою правосуддя.

До Вищої ради правосуддя надійшли звернення Бюро економічної безпеки України та Міністерства оборони України щодо надання посадовим і службовим особам БЕБ України, а також уповноваженим особам Міноборони повного доступу до Єдиного державного реєстру судових рішень з метою забезпечення виконання завдань та повноважень, визначених законодавством.

До повноважень БЕБ України належать, з-поміж іншого, здійснення оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування у межах передбаченої законом підслідності, а також здійснення інформаційно-пошукової та аналітично-інформаційної роботи з метою виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності БЕБ України. 

Міноборони відповідно до покладених на нього завдань має право, зокрема, користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами.

З огляду на зазначене Вища рада правосуддя вирішила надати дозвіл на повний доступ до інформаційних ресурсів Реєстру та електронних примірників судових рішень Бюро економічної безпеки України та Міністерству оборони України і внести відповідні зміни до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень.

Змінами до Порядку також встановлено строки публікування судових рішень Вищого антикорупційного суду, ухвалених за результатами розгляду адміністративних позовів про застосування санкції, та технічної можливості їх оброблення.

З огляду на те, що Вищому антикорупційному суду підсудні справи про застосування санкції щодо стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними відповідно до Закону України «Про санкції», Суд звернувся до ВРП щодо необхідності доповнення Порядку та приведення його у відповідність до статті 283-1 Кодексу адміністративного судочинства України.

Відтепер внесеними до Порядку змінами конкретизовано, що оброблення електронних примірників ухвал слідчих суддів та судових рішень, ухвалених за результатами розгляду адміністративних справ про застосування санкції за вказаною нормою Закону, здійснюється не пізніше наступного робочого дня із дня їх реєстрації в Реєстрі.

Рішення щодо строку та алгоритму оприлюднення в Реєстрі судових рішень Вищого антикорупційного суду щодо позовів про застосування санкції ухвалено після проведення консультацій із ДСА України та Державним підприємством «Інформаційні судові системи».

Вказані та інші зміни до Реєстру затверджені рішенням ВРП від 11 липня 2023 року № 706/0/15-23 «Про затвердження Змін до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень», - сказано у повідомленні.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роксолана Качур
    Роксолана Качур
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Притула
    Костянтин Притула
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Вадим Андрухів
    Вадим Андрухів
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сивокозов
    Олександр Сивокозов
    заступник голови Асоціації приватних виконавців України