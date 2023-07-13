ВСП утвердил изменения в Порядок ведения Единого государственного реестра судебных решений

ВСП предоставил разрешение на полный доступ к ресурсам Реестра и электронным экземплярам судебных решений БЭБ и Минобороны, а также установлены сроки публикации судебных решений ВАКС, принятых по результатам рассмотрения админисков о применении санкции.

Высший совет правосудия 11 июля утвердил изменения в Порядок ведения Единого государственного реестра судебных решений, среди которых предоставление разрешения на полный доступ в Реестр Бюро экономической безопасности Украины и Министерства обороны Украины, установление срока публикации судебных решений Высшего антикоррупционного суда, принятых по результатам рассмотрения административных исков о применении санкции. Об этом сообщает официальный сайт ВСП.

«Порядок ведення вказаного Реєстру затверджується Вищою радою правосуддя.

До Вищої ради правосуддя надійшли звернення Бюро економічної безпеки України та Міністерства оборони України щодо надання посадовим і службовим особам БЕБ України, а також уповноваженим особам Міноборони повного доступу до Єдиного державного реєстру судових рішень з метою забезпечення виконання завдань та повноважень, визначених законодавством.

До повноважень БЕБ України належать, з-поміж іншого, здійснення оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування у межах передбаченої законом підслідності, а також здійснення інформаційно-пошукової та аналітично-інформаційної роботи з метою виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності БЕБ України.

Міноборони відповідно до покладених на нього завдань має право, зокрема, користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами.

З огляду на зазначене Вища рада правосуддя вирішила надати дозвіл на повний доступ до інформаційних ресурсів Реєстру та електронних примірників судових рішень Бюро економічної безпеки України та Міністерству оборони України і внести відповідні зміни до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень.

Змінами до Порядку також встановлено строки публікування судових рішень Вищого антикорупційного суду, ухвалених за результатами розгляду адміністративних позовів про застосування санкції, та технічної можливості їх оброблення.

З огляду на те, що Вищому антикорупційному суду підсудні справи про застосування санкції щодо стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними відповідно до Закону України «Про санкції», Суд звернувся до ВРП щодо необхідності доповнення Порядку та приведення його у відповідність до статті 283-1 Кодексу адміністративного судочинства України.

Відтепер внесеними до Порядку змінами конкретизовано, що оброблення електронних примірників ухвал слідчих суддів та судових рішень, ухвалених за результатами розгляду адміністративних справ про застосування санкції за вказаною нормою Закону, здійснюється не пізніше наступного робочого дня із дня їх реєстрації в Реєстрі.

Рішення щодо строку та алгоритму оприлюднення в Реєстрі судових рішень Вищого антикорупційного суду щодо позовів про застосування санкції ухвалено після проведення консультацій із ДСА України та Державним підприємством «Інформаційні судові системи».

Вказані та інші зміни до Реєстру затверджені рішенням ВРП від 11 липня 2023 року № 706/0/15-23 «Про затвердження Змін до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень», - сказано в сообщении.

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