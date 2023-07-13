Раде предлагают разрешить уменьшать срок лишения свободы за чтение книг

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается по решению суда уменьшать срок лишения свободы осужденным за прочтение книг.

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Народный депутат из фракции «Слуга народа» Сергей Гривко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №9477 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины об уменьшении срока отбывания наказания осужденным, которым назначено наказание в виде лишения свободы на определенный срок, связи с действиями, подтверждающими, что осужденное лицо стало на путь исправления с помощью саморазвития, которым предлагается по решению суда уменьшать срок лишения свободы за каждую прочитанную книгу.

Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей 74-1 (Уменьшение срока отбывания наказания осужденному лицу, которому назначено наказание в виде лишения свободы на определенный срок, в связи с действиями, подтверждающими, что такое лицо стало на путь исправления посредством саморазвития) и предусмотреть уменьшение наказания на трое суток за каждую прочитанную книгу из перечня, определенного министерством юстиции. В то же время предлагается предусмотреть экзамены для осужденных-книголюбов для проверки и подтверждения прочтения книг.

При этом книги должны быть написаны на украинском, а в зачет идет не более десяти книг в течение каждого календарного года. То есть осужденному лицу, в случае принятия законопроекта, каждый год по решению суда могут сокращать срок лишения свободы на месяц.

Кроме этого, предусматривается внесение производных изменений в статью 537 Уголовного процессуального кодекса, которыми определено, что суд решает вопрос об уменьшении срока отбывания наказания осужденному лицу, которому назначено наказание в виде лишения свободы на определенный срок, в связи с действиями, подтверждающими, что такое лицо стало на путь исправления с помощью саморазвития (уменьшение срока лишения свободы в связи с прочтением книг.

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Автор: Ярослав Конощук

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