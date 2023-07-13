Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Рада приняла законопроект о медицинском каннабисе

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о регулировании оборота медицинского каннабиса.

Рада отменила ограничение на срок конфискации имущества лиц, способствовавших агрессии РФ: есть условия

Депутаты одобрили закон, которым отменяются ограничения срока конфискации имущества лиц, способствовавших агрессии РФ, при условии, если соответствующий иск был подан до отмены военного положения и активы таких лиц были заблокированы.

В Порядок ведения Реестра судебных решений были внесены изменения: расширили доступ определенным органам и добавили условия для бизнес-проектов

В частности, Высший совет правосудия решил, что бизнес-проекты смогут брать данные из Реестра только по согласованию с ГСА.

Раде предлагают разрешить уменьшать срок лишения свободы за чтение книг

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается по решению суда уменьшать срок лишения свободы осужденным за прочтение книг.

Стало известно, что происходит с проектом об отмене Хозяйственного кодекса

Комитет создал рабочую группу по доработке законопроекта об отмене Хозяйственного кодекса.

  1. Публикации
  2. / Законодательство

Раде предлагают разрешить уменьшать срок лишения свободы за чтение книг

12:39, 13 июля 2023
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается по решению суда уменьшать срок лишения свободы осужденным за прочтение книг.
Раде предлагают разрешить уменьшать срок лишения свободы за чтение книг
Изображение: freepik.com
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Сергей Гривко зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №9477 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины об уменьшении срока отбывания наказания осужденным, которым назначено наказание в виде лишения свободы на определенный срок, связи с действиями, подтверждающими, что осужденное лицо стало на путь исправления с помощью саморазвития, которым предлагается по решению суда уменьшать срок лишения свободы за каждую прочитанную книгу.

Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей 74-1 (Уменьшение срока отбывания наказания осужденному лицу, которому назначено наказание в виде лишения свободы на определенный срок, в связи с действиями, подтверждающими, что такое лицо стало на путь исправления посредством саморазвития) и предусмотреть уменьшение наказания на трое суток за каждую прочитанную книгу из перечня, определенного министерством юстиции. В то же время предлагается предусмотреть экзамены для осужденных-книголюбов для проверки и подтверждения прочтения книг.

При этом книги должны быть написаны на украинском, а в зачет идет не более десяти книг в течение каждого календарного года. То есть осужденному лицу, в случае принятия законопроекта, каждый год по решению суда могут сокращать срок лишения свободы на месяц.

Кроме этого, предусматривается внесение производных изменений в статью 537 Уголовного процессуального кодекса, которыми определено, что суд решает вопрос об уменьшении срока отбывания наказания осужденному лицу, которому назначено наказание в виде лишения свободы на определенный срок, в связи с действиями, подтверждающими, что такое лицо стало на путь исправления с помощью саморазвития (уменьшение срока лишения свободы в связи с прочтением книг.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», депутаты хотят усилить ответственность за мошенничество в условиях военного положения.

Автор: Ярослав Конощук

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роксолана Качур
    Роксолана Качур
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Притула
    Костянтин Притула
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Вадим Андрухів
    Вадим Андрухів
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сивокозов
    Олександр Сивокозов
    заступник голови Асоціації приватних виконавців України