Практика судів
  1. Суспільство

21 травня: яке сьогодні свято та головні події

09:51, 21 травня 2024
21 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день чаю.
21 травня: яке сьогодні свято та головні події
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 21 травня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

21 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день чаю.  Цей день був заснований з ініціативи Організації Об’єднаних Націй 19 грудня 2019 року. Метою цього свята є привернення уваги до проблем продажу чаю, положення працівників чайних виробництв, складнощів, що виникають у малих виробників у боротьбі з великими корпораціями, а також популяризація чаю як напою.

Також 21 травня Всесвітній день медитації. Це неофіційне, але актуальне свято в наш час, коли темп життя стає все швидшим. Метою цього дня є залучення людства до медитативної практики, самопізнання, наголошення на необхідності очищення розуму та знаходження часу для себе.

А ще 21 травня Міжнародний день космосу. Цей день є визнанням величі космосу та людського прагнення до його дослідження. Ідея свята належить американському астронавту Енді Томасу, і унікальність цього свята полягає в тому, що про його заснування було оголошено не на Землі, а в космічному просторі.

21 травня Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку. Цей день був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 2002 року і вперше проводився 2003 року. Основна мета цього свята — дати людям можливість усвідомити глибину та різноманітність національної культури, не тільки своєї країни, але й інших народів світу.

Яке сьогодні церковне свято

21 травня в церковному календарі — день пам’яті святої цариці Олени. Свята Олена була матір’ю римського імператора Костянтина Великого і відома своїми заслугами перед церквою. Вона здійснила розкопки в Єрусалимі, під час яких було віднайдено Животворний Хрест Господній та інші реліквії Страстей Христових. Її син, Костянтин Великий, був першим імператором Римської імперії, який прийняв християнство, і вважається, що Олена мала значний вплив на його релігійні погляди.

Календар важливих подій за 21 травня:

1502 рік — іспанський мореплавець Жуан да Нова, що перебував на службі у португальців, відкрив острів Святої Єлени в Південній Атлантиці;

1503 рік — Христофор Колумб відкрив Кайманові Острови;

1809 рік — під Асперном поблизу Відня Наполеон зазнав першої у своєму житті поразки на полі битви від австрійського ерцгерцога Карла;

1831 рік — у Харкові побачив світ перший в Україні альманах — "Український альманах";

1840 рік — Нова Зеландія проголошена британською колонією;

1892 рік — у Мілані здійснено постановку опери "Паяци" Руджеро Леонкавалло;

1904 рік — у Парижі заснована Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА);

1916 рік — у Великій Британії вперше в світовій практиці введено "літній" час;

1918 рік — у Києві представники різних партій сформували Український національно-державний союз;

1918 рік — створено Всеукраїнську раду профспілок;

1928 рік — Волт Дисней отримав патент на монопольне використання образа Міккі Мауса;

1991 рік — відставка президента Ефіопії Менгісту Хайле Маріама і його втеча з країни;

1992 рік — Кримський парламент скасував референдум про незалежність Криму, який планували на серпень;

2000 рік — на референдумі у Швейцарії більшість мешканців проголосували за розширення відносин з Євросоюзом;

2006 рік — на референдумі населення Чорногорії проголосувало за незалежність від Сербії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.  

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін започаткував створення інформаційно-комунікаційної системи – Єдиного глосарію правових термінів

Нова інформаційно-комунікаційна система Глосарію буде призначена для формування переліку правових термінів, що рекомендовані для застосування суб’єктами правотворчої діяльності у нормативно-правових актах.

У Верховній Раді пропонують звільнити від подальшого відбування покарання засуджених осіб, які не відбули покарання внаслідок збройної агресії – за яких умов

Засуджених осіб, які не відбули призначене вироком суду покарання внаслідок збройної агресії, тимчасової окупації окремих територій України, за рішенням суду пропонують звільнити від подальшого відбуття покарання.

Строк дії довідки з висновком щодо придатності до військової служби становить один рік – постанова Кабміну

У разі проходження резервістами та військовозобов’язаними медичного огляду під час мобілізації та воєнного стану строк дії довідки з висновком щодо придатності до військової служби становить один рік.

Керівники підприємств після отримання розпорядження ТЦК повинні вручити повістки та організувати прибуття працівників до ТЦК

Також керівників підприємств зобов’яжуть невідкладно інформувати ТЦК про працівників, які відмовилися від отримання повісток, та працівників, які написали заяви про звільнення.

Для підтвердження відстрочки з підстав догляду за родичами потрібен буде додатковий акт від комісії – кому він знадобиться

Кабмін визначив особливості оформлення відстрочки доглядачам – кому буде потрібен додатковий акт-підтвердження догляду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Задорожний
    Андрій Задорожний
    голова комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин
  • Євгеній Сидоров
    Євгеній Сидоров
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва