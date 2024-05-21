21 травня: яке сьогодні свято та головні події

21 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день чаю.

У вівторок, 21 травня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

21 травня в Україні і світі святкують Міжнародний день чаю. Цей день був заснований з ініціативи Організації Об’єднаних Націй 19 грудня 2019 року. Метою цього свята є привернення уваги до проблем продажу чаю, положення працівників чайних виробництв, складнощів, що виникають у малих виробників у боротьбі з великими корпораціями, а також популяризація чаю як напою.

Також 21 травня Всесвітній день медитації. Це неофіційне, але актуальне свято в наш час, коли темп життя стає все швидшим. Метою цього дня є залучення людства до медитативної практики, самопізнання, наголошення на необхідності очищення розуму та знаходження часу для себе.

А ще 21 травня Міжнародний день космосу. Цей день є визнанням величі космосу та людського прагнення до його дослідження. Ідея свята належить американському астронавту Енді Томасу, і унікальність цього свята полягає в тому, що про його заснування було оголошено не на Землі, а в космічному просторі.

21 травня Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку. Цей день був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 2002 року і вперше проводився 2003 року. Основна мета цього свята — дати людям можливість усвідомити глибину та різноманітність національної культури, не тільки своєї країни, але й інших народів світу.

Яке сьогодні церковне свято

21 травня в церковному календарі — день пам’яті святої цариці Олени. Свята Олена була матір’ю римського імператора Костянтина Великого і відома своїми заслугами перед церквою. Вона здійснила розкопки в Єрусалимі, під час яких було віднайдено Животворний Хрест Господній та інші реліквії Страстей Христових. Її син, Костянтин Великий, був першим імператором Римської імперії, який прийняв християнство, і вважається, що Олена мала значний вплив на його релігійні погляди.

Календар важливих подій за 21 травня:

1502 рік — іспанський мореплавець Жуан да Нова, що перебував на службі у португальців, відкрив острів Святої Єлени в Південній Атлантиці;

1503 рік — Христофор Колумб відкрив Кайманові Острови;

1809 рік — під Асперном поблизу Відня Наполеон зазнав першої у своєму житті поразки на полі битви від австрійського ерцгерцога Карла;

1831 рік — у Харкові побачив світ перший в Україні альманах — "Український альманах";

1840 рік — Нова Зеландія проголошена британською колонією;

1892 рік — у Мілані здійснено постановку опери "Паяци" Руджеро Леонкавалло;

1904 рік — у Парижі заснована Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА);

1916 рік — у Великій Британії вперше в світовій практиці введено "літній" час;

1918 рік — у Києві представники різних партій сформували Український національно-державний союз;

1918 рік — створено Всеукраїнську раду профспілок;

1928 рік — Волт Дисней отримав патент на монопольне використання образа Міккі Мауса;

1991 рік — відставка президента Ефіопії Менгісту Хайле Маріама і його втеча з країни;

1992 рік — Кримський парламент скасував референдум про незалежність Криму, який планували на серпень;

2000 рік — на референдумі у Швейцарії більшість мешканців проголосували за розширення відносин з Євросоюзом;

2006 рік — на референдумі населення Чорногорії проголосувало за незалежність від Сербії.

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