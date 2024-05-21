21 мая: какой сегодня праздник и главные события

21 мая в Украине и мире празднуют Международный день чая.

Во вторник, 21 мая, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

21 мая в Украине и мире празднуют Международный день чая. Этот день был основан по инициативе Организации Объединенных Наций 19 декабря 2019 года. Целью этого праздника является привлечение внимания к проблемам продаж чая, положение работников чайных производств, сложности, возникающие у малых производителей в борьбе с крупными корпорациями, а также популяризация чая как напитка.

Также 21 мая Всемирный день медитации. Это неофициальный, но актуальный праздник в наше время, когда темп жизни становится все быстрее. Целью этого дня является привлечение человечества к медитативной практике, самопознание, акцент на необходимости очищения ума и нахождения времени для себя.

А еще 21 мая Международный день космоса. Этот день является признание величия космоса и человеческого стремления к его исследованию. Идея праздника принадлежит американскому астронавту Энди Томасу, и уникальность этого праздника состоит в том, что о его создании было объявлено не на Земле, а в космическом пространстве.

21 мая Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития. Этот день был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2002 года и впервые отмечался в 2003 году. Основная цель этого праздника – дать людям возможность осознать глубину и разнообразие национальной культуры, не только своей страны, но и других народов мира.

Какой сегодня церковный праздник

21 мая в церковном календаре – день памяти святой царицы Елены. Святая Елена была матерью римского императора Константина Великого и известна своими заслугами перед церковью. Она совершила раскопки в Иерусалиме, во время которых был найден Животворящий Крест Господень и другие реликвии Страстей Христовых. Ее сын, Константин Великий, был первым императором Римской империи, принявшим христианство, и считается, что Елена оказала значительное влияние на его религиозные взгляды.

Календарь важных событий за 21 мая:

1502 год — находившийся на службе у португальцев испанский мореплаватель Жуан да Нова, открыл остров Святой Елены в Южной Атлантике;

1503 год — Христофор Колумб открыл Каймановы Острова;

1809 год — под Асперном близ Вены Наполеон потерпел первое в своей жизни поражение на поле битвы от австрийского эрцгерцога Карла;

1831 год — в Харькове увидел свет первый в Украине альманах — "Украинский альманах";

1840 год — Новая Зеландия провозглашена британской колонией;

1892 год — в Милане осуществлена постановка оперы "Паяцы" Руджеро Леонкавалло;

1904 год — в Париже основана Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА);

1916 год — в Великобритании впервые в мировой практике введено "летнее" время;

1918 год — в Киеве представители разных партий сформировали Украинский национально-государственный союз;

1918 год — создан Всеукраинский совет профсоюзов;

1928 год — Уолт Дисней получил патент на монопольное использование образа Микки Мауса;

1991 год — отставка президента Эфиопии Менгисту Хайле Мариама и его бегство из страны;

1992 год — Крымский парламент отменил референдум о независимости Крыма, который планировали на август;

2000 год — на референдуме в Швейцарии большинство жителей проголосовали за расширение отношений с Евросоюзом;

2006 год — на референдуме население Черногории проголосовало за независимость от Сербии.

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