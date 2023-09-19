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Народний депутат від «Слуги народу» пропонує ув’язненим крутити педалі і зменшувати собі таким чином строк.

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Засуджені будуть крутити педалі на велотренажері, генерувати електроенергію і зменшувати собі строк ув’язнення, – в «Слузі народу» внесли законопроект

10:59, 19 вересня 2023
Народний депутат від «Слуги народу» пропонує ув’язненим крутити педалі і зменшувати собі таким чином строк.
Засуджені будуть крутити педалі на велотренажері, генерувати електроенергію і зменшувати собі строк ув’язнення, – в «Слузі народу» внесли законопроект
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Хочеш вийти на свободу швидше – крути педалі та генеруй електроенергію. Таку ідею для установ виконання покарань запропонував народний депутат від фракції «Слуга народу» Сергій Гривко, зареєструвавши законопроект 10057 про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо зменшення строку відбування покарання засудженим, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, у зв'язку із суспільно корисною діяльністю, пов’язаною з генеруванням електричної енергії.

Так, законопроектом запроваджується новий механізм зменшення строку відбування покарання у зв'язку із діяльністю, пов’язаною з генеруванням електричної енергії за допомогою велогенераційної установки.

«Генерування електричної енергії за допомогою виконання фізичних занять (крутіння педалей) на велогенераційній установці згідно встановлених нормативів протягом одного місяця дає право засудженій особі на зменшення строку призначеного їй покарання у виді позбавлення волі шляхом відрахування трьох днів.

Загальна кількість днів, на яку засудженій особі може бути зменшено строк призначеного покарання у виді позбавлення волі, становить для кожної особи не більше 30 днів за кожен календарний рік», зазначає автор.

Це не буде вважатися роботою в розумінні законодавства про працю, здійснюється засудженими особами виключно на добровільних засадах та на безоплатній основі.

Під велогенераційною установкою слід розуміти пристрій, призначений для генерування електричної енергії за допомогою крутіння педалей на велосипеді або велотренажері, з подальшою передачею отриманої електричної енергії.

Далі наводимо пояснення автора, Сергія Гривко.

«В п'ятницю був зареєстрований один із моїх креативних законопроектів під номером 10057

Його концептуальна суть проста. Мотивувати 50 тис в'язнів генерувати електроенергію через велогенераційні установки. Якщо впродовж місяця вони будуть виконувати норми визначені Міністерством Юстиції, то термін ув'язнення зменшиться на 3 дні, але не більше 10 місяців в рік. Тобто за рік в'язень може зменшити на 30 днів термін ув'язнення. Що вплине прямо на економію щодо його утримання - приблизно до 8% (до 200 млн в грн) .

Цим законопроектом показую альтернативні можливості для наповнення енергетичної системи, які можливо імплементувати у активний спорт, спортивні зали та інші структури. Було б круто побачити тренажерний зал, який генерує електроенергію.

Щоб створити щось нове, потрібно діяти рішуче, наполегливо, креативно та інакше! Всі ресурси заради перемоги!

Тепер, слово за суспільством», - зазначив він.

У пояснювальній записці автор посилається на матеріали науково-практичної конференції, присвяченій реформуванню правової системи в контексті євроінтеграційних процесів, яка проводилась Навчально-науковим інститутом права Сумського державного університету в 2022 році. В матеріалах конференції про це зазначено, зокрема, наступне:

«...Іншою досить цікавою ініціативою є програма крутіння педалей на стаціонарних велосипедах, які заряджають батарею, що використовується для живлення 10 вуличних ліхтарів. Творцем цієї ідеї став Хосе Енріке Маллманн, суддя з Санта-Ріта-ду-Сапукаї, який випадково натрапив на історію в Інтернеті про спортзали в США, в яких електроенергію виробляють велотренажери. На його думку, це набагато краще, ніж просто томитися в забитих бетонних камерах протягом 24 години, чекаючи десятки років до звільнення. … до однієї із в’язниць муніципальною поліцією було передано велосипеди, які довго лежали в загублених і знайдених місцях, а місцеві інженери, зі свого боку, допомогли перетворити їх на стаціонарні велосипеди та підключили до автомобільних акумуляторів, подарованих місцевими підприємствами. Крутячи педалі на стаціонарних велосипедах, ув’язнені заряджають акумулятор, який використовується для живлення 10 вуличних ліхтарів уздовж міської набережної, яка нині приваблює людей, які вигулюють собак, бігунів, дітей на велосипедах та пар, які гуляють рука об руку. За кожні 3 дні педалювання, ув’язнені можуть скоротити 1 день свого покарання».

Автор: Наталя Мамченко

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