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Зламували Telegram-акаунти та шахраювали на криптовалюті: судитимуть одеситів

13:09, 19 вересня 2023
Судитимуть організатора та спільників, які шахраювали на інвестиціях через викрадені Telegram акаунти.
Зламували Telegram-акаунти та шахраювали на криптовалюті: судитимуть одеситів
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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Печерська окружна прокуратура міста Києва направила до суду обвинувальний акт стосовно організатора та членів організованої злочинної групи, які обвинувачуються в шахрайстві на інвестиціях через викрадені Telegram-акаунти, – повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, учасники групи спільно розробили план злочинних дій, спрямований на заволодіння коштами громадян. Для реалізації схеми, вони створили ряд тематичних Telegram-каналів, пов'язаних із інвестиційними проектами у сфері торгівлі фінансами та криптовалютою.

Ці канали включали в себе назви, які призначалися для привернення аудиторії, такі як «yar invest», «yar investment», «yargoldinv», «яр фринчер», «ян фринчер», «яр», «амир миллионер», «рамзанов амир», «инвестиции амира», «ramzantrade», «investramzanov» та інші.

Для збільшення кількості підписників, учасники групи проводили рекламну активність шляхом спам-розсилки та використовували акаунти реальних користувачів, які вони заволодівали за допомогою фішингових ботів. Ці боти маскувалися під офіційні чат-боти компанії ДТЕК.

В результаті несанкціонованого втручання у понад 15 тисяч акаунтів, зловмисники систематично заволодівали шахрайським шляхом коштами громадян України.

Організатором та членами злочинної групи виявились громадяни України, мешканці Одеської області.

Під час розслідування справи було вилучено комп'ютерну техніку та серверне обладнання, які використовувалися для вчинення злочинів. Роботу фішингових ботів також заблокували. Суд розглядатиме обвинувачення згідно зі статтями 190, 28, 361, та 361-1 Кримінального кодексу України, і винуватцям загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі.

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