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В Раде предложили ввести «налог на бездетность»: что он предусматривает

09:23, 21 мая 2024
Плательщиками «демографического сбора» предлагают сделать всех физических лиц – резидентов Украины от 21 до 58 лет.
В Раде предложили ввести «налог на бездетность»: что он предусматривает
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Народный депутат от партии «Слуга народа» Сергей Гривко зарегистрировал законопроект №11264 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы по созданию предпосылок для улучшения демографической ситуации в Украине», которым предлагается ввести «налог на бездетность».

Плательщиками «демографического сбора» предлагают сделать всех физических лиц – резидентов Украины от 21 до 58 лет.

Предлагается ввести следующие ставки сбора:

1,5% от объекта налогообложения – для лиц, не имеющих детей;

1% от объекта налогообложения – для лиц, имеющих одного ребенка;

0,5% от объекта налогообложения – для лиц, имеющих двоих детей.

Исключением станут лица, имеющие троих или более детей; лица, имеющие бесплодие или нарушенную репродуктивную функцию, что делает невозможным материнство (родительство), с подтверждением соответствующих обстоятельств надлежащими медицинскими документами не реже, чем один раз в 2 года; лица, имеющие статус лиц с инвалидностью I группы.

В пояснительной записке сказано, что целью и задачами законопроекта является создание предпосылок для улучшения демографической ситуации в Украине, предоставления всесторонней (финансовой, социальной, психологической, правовой и другой) поддержки семьям с детьми (в долгосрочной перспективе – также оказание поддержки молодым гражданам Украины, вступающим во взрослую жизнь), обеспечение семей с детьми доступным жильем, транспортными средствами, удовлетворение других их социально-экономических потребностей, а также повышение престижа материнства (родительства) и стимулирование повышения уровня рождаемости в Украине.

Напомним, что это уже не первый скандальный законопроект, который внес в парламент Сергей Гривко. Ранее он предлагал заключенным крутить педали для генерации электроэнергии, чтобы уменьшить таким образом срок.

Также он регистрировал законопроект, которым предлагал по решению суда уменьшать срок лишения свободы осужденным за прочтение книг.

Стоит отметить, что не один из его скандальных законопроектов не был одобрен Радой.

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