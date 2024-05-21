В ЄС відреагували на вимогу прокурора МКС видати ордери на арешт лідерів Ізраїлю і ХАМАС

Боррель заявив, що держави, які ратифікували Римський статут МКС, повинні виконувати рішення суду.

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Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель прокоментував вимогу прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) Каріма Хана отримати ордери на арешт трьох лідерів терористичної організації ХАМАС. Мова йде про високопоставлених лідерів організації — Ях'ї Сінвара (лідера ХАМАС), Мохаммеда Діаба Ібрагіма аль-Масрі (лідера бригад Аль-Кассема та більш відомого як Мохаммед Дейф) та політичного лідера Ісмаїла Ханію.

Боррель нагадав, що всі держави, які ратифікували Римський статут МКС, зобов’язані виконувати рішення суду.

«Я беру до уваги рішення прокурора МКС звернутися до Палати попереднього провадження I Міжнародного кримінального суду (МКС) з проханням про видачу ордерів на арешт Ях'ї Сінвара, Мохаммеда Дейфа, Ісмаїла Ханії, Біньяміна Нетаньяху та Йоава Галланта, – написав Боррель мережі Х.

Він також підкреслив, що мандат МКС як незалежної міжнародної інституції полягає у переслідуванні найтяжчих злочинів за міжнародним правом. «Мандат МКС, як незалежної міжнародної інституції, полягає у переслідуванні найтяжчих злочинів за міжнародним правом. Усі держави, які ратифікували статут МКС, зобов'язані виконувати рішення суду», – додав він.

Раніше вимогу прокурора МКС видати ордер на арешт прем'єра Ізраїлю Нетаньягу та міністра оборони Галланта засудив Держсекретар США Ентоні Блінкен.

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