Прокурор МКС хоче отримати ордери на арешт трьох лідерів ХАМАС

Колегія суддів МКС тепер розгляне клопотання прокурора про ордери на арешт.

Фото: hrw.org

Головний прокурор Міжнародного карного суду Карім Хан хоче отримати ордери на арешт трьох лідерів терористичної організації ХАМАС. Про це він повідомив в інтерв'ю CNN.

За його словами, він домагається ордера на арешт для високопоставлених лідерів організації — Ях'ї Сінвара (лідера ХАМАС), Мохаммеда Діаба Ібрагіма аль-Масрі (лідера бригад Аль-Кассема та більш відомого як Мохаммед Дейф) та політичного лідера Ісмаїла Ханію.

Колегія суддів МКС тепер розгляне клопотання Хана про ордери на арешт.

Хан додав, що звинувачення проти них включають «винищення, вбивство, захоплення заручників, зґвалтування та сексуальне насильство в ув'язненні».

«Світ був приголомшений 7 жовтня, коли людей вирвали з їхніх спалень, з їхніх будинків, із різних місць в Ізраїлі», — сказав Хан і додав, що «люди сильно постраждали».

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