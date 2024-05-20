Прокурор МУС хоче отримати ордери на арест трех лидеров ХАМАС

Коллегия судей МУС теперь рассмотрит ходатайство прокурора об ордере на арест.

Фото: hrw.org

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан добивается ордеров на арест трех лидеров террористической организации ХАМАС. Об этом он сообщил в интервью CNN.

По его словам, он добивается ордера на арест для высокопоставленных лидеров организации — Яхьи Синвара (лидера ХАМАС), Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри (лидера бригад Аль-Кассема и более известного как Мохаммед Дейф) и политического лидера Исмаила Ханию.

Коллегия судей МУС теперь рассмотрит ходатайство Хана об ордерах на арест.

Хан добавил, что обвинения против них включают «истребление, убийство, захват заложников, изнасилование и сексуальное насилие в заключении».

«Мир был потрясен 7 октября, когда людей вырвали из их спален, из их домов, из разных мест в Израиле», — сказал Хан и добавил, что «люди сильно пострадали».

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