Комиссия, включающая ТЦК, сможет отменить ранее принятое решение о предоставлении отсрочки в случае утраты оснований

Заявление об отсрочке военнообязанные будут подавать лично главе комиссии ТЦК, а ТЦК будет проверять основания отсрочки.

Комиссия, включающая ТЦК, может отменить ранее принятое ею решение о предоставлении отсрочки, о чем сообщается заявителю в письменном виде не позднее чем на следующий день после принятия такого решения по форме.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин внес изменения в Положение о ТЦК – теперь они будут проверять основания предоставления отсрочек. Соответствующие изменения внесены постановлением Кабмина от 16 мая 2024 г. №558 в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Кроме того, постановлением Кабмина от 16 мая №560 определен порядок оформления отсрочек. Так, при наличии оснований для получения отсрочки военнообязанные (кроме забронированных) лично подают на имя председателя комиссии районного (городского) ТЦК или его отдела заявление по форме, к которой прилагаются документы, подтверждающие право на отсрочку, или копии таких документов , удостоверенные в установленном порядке

Заявление должно быть подано по форме, определенной в приложении к Порядку, утвержденному постановлением 560 (приводим ниже образец заявления).

Также к ней прилагаются документы, подтверждающие право на отсрочку, или копии таких документов, заверенные в установленном порядке – тоже по установленному перечню, определенному приложением к постановлению.

Кто рассматривает заявление об отсрочке

Так, для рассмотрения вопросов предоставления военнообязанным отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период при районных (городских) ТЦК (отделенных отделах) образуются комиссии в следующем составе:

председатель комиссии – руководитель районного (городского) ТЦК (отделенного отдела);

члены комиссии - представители аппарата, структурных подразделений (образования и науки, здравоохранения, социальной защиты населения, службы по делам детей, центра предоставления административных услуг) районной, городской госадминистрации (военной администрации).

Комиссия изучает полученные заявления и подтверждающие документы, оценивает законность оснований для предоставления отсрочки, при необходимости готовит запросы в соответствующие органы государственной власти для получения информации, подтверждающей право заявителя на отсрочку, или использует информацию из публичных электронных реестров.

Комиссия обязана рассмотреть полученные на рассмотрение заявление и документы, подтверждающие право на отсрочку, в течение 7 дней с даты поступления, но не позднее чем в течение следующего дня с даты получения информации по запросам в органы государственной власти.

На основании рассмотрения полученных документов комиссия принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении отсрочки.

Решение комиссии оформляется протоколом. О принятом комиссией решении сообщается средствами телефонной, электронной связи или почтой заявителю не позднее чем на следующий день после принятия такого решения.

В случае положительного решения военнообязанному предоставляется справка с указанием срока отсрочки.

В случае отказа в предоставлении отсрочки военнообязанному сообщают в письменном виде с указанием причин отказа по форме.

Такое решение может быть оспорено в судебном порядке.

До принятия комиссией решения военнообязанный не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации на особый период.

Отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации предоставляется на срок действия соответствующих законных оснований, но не более чем срок проведения мобилизации, установленный Указом Президента.

В случае продления срока проведения мобилизации проверка оснований военнообязанного на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, кроме оснований, указанных в пункте 2 части первой, пунктах 3, 4, 5 части третьей статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации », осуществляется с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег».

Для продления срока действия отсрочки военнообязанный с изданием Указа Президента о продлении срока проведения мобилизации подает (отправляет) на рассмотрение комиссии заявление в бумажной или электронной форме, в частности, в случае технической реализации средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста.

В случае невозможности провести проверку у военнообязанных оснований для отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» ТЦК сообщает о необходимости предоставления соответствующих подтверждающих документов.

Военнообязанные, обратившиеся в ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки, в принятие решения соответствующей комиссией не направляются для прохождения медицинского осмотра для определения пригодности к военной службе.

В случае принятия комиссией решения об отказе в предоставлении отсрочки военнообязанный направляется на медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе.

Военнообязанные, у которых срок действия отсрочки от призыва не завершился, на медицинское освидетельствование не направляются, кроме случаев, когда военнообязанные принимаются на военную службу по контракту.

Заявления военнообязанных и подтверждающие документы хранятся в районных (городских) ТЦК в течение 5 лет.

В случае утраты (изменения) оснований для предоставления военнообязанным отсрочки комиссия может отменить (изменить) ранее принятое ею решение, о чем сообщается заявителю в письменном виде не позднее чем на следующий день после принятия такого решения по форме.

Можно ли оформить отсрочку в электронном виде

Отсрочка от призыва может оформляться с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов «Оберег» на основании данных, полученных из других государственных реестров или баз данных, подтверждающих, что военнообязанный имеет право на отсрочку по основаниям, определенным статьей 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Как предоставляется отсрочка забронированным

Вопросы предоставления отсрочек забронированным на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями комиссией не рассматриваются.

Ведь органы государственной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации сами обязаны оформить отсрочку от призыва на военную службу при мобилизации военнообязанных работников (государственных служащих), забронированных в порядке, определенном Кабмином, в районном (городском) ТЦК, на территории ответственности которого они размещаются.

Автор: Наталя Мамченко

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