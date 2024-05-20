Прокурор Международного уголовного суда требует выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху и министра обороны Галланта

Прокурор МУС Карим Хан считает, что премьер и министр обороны Израиля несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности.

Главнй прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что подал ходатайство об ордерах на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности в связи с нападениями на Израиль 7 октября и последующей в Газе. Об этом сообщает МУС.

«На основании доказательств, собранных и исследованных моим офисом, у меня есть разумные основания полагать, что Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, и Йоав Галлант, министр обороны Израиля, несут уголовную ответственность за следующие военные преступления и преступления человечества, совершенные на преступления территории Государства Палестина (в секторе Газа) не менее 8 октября 2023 года:

Мордование голодом гражданских лиц как метод ведения войны как военное преступление, противоречащее статье 8(2)(b)(xxv) Устава;

Умышленное причинение сильных страданий или серьезного вреда телу или здоровью вопреки статье 8(2)(a)(iii) или жестокое обращение как военное преступление вопреки статье 8(2)(c)(i);

Умышленное убийство, противоречащее статье 8(2)(a)(i), или убийство как военное преступление, противоречащее статье 8(2)(c)(i);

Умышленные нападения на гражданское население как военное преступление, противоречащее статьям 8(2)(b)(i) или 8(2)(e)(i);

Уничтожение и/или убийство вопреки статьям 7(1)(b) и 7(1)(a), в том числе в контексте смертей, вызванных голодом, как преступление против человечества;

Преследование как преступление против человечества вопреки статье 7(1)(h);

Другие бесчеловечные действия как преступления против человечества, противоречащие статье 7(1)(k)», — говорится в заявлении прокурора МКС.

Кроме того, Карим Хан требует выдать ордер на арест трех лидеров движения ХАМАС.

Лидеры ХАМАС обвиняются в военных преступлениях и преступлениях против человечества на территории Израиля и сектора Газы, а Нетаньяху и Галанта — в том же за операцию ЦАХАЛ в Газе.

Как отмечает CNN, ордера против израильских политиков знаменуют собой первый случай, когда МКС нацелился на высшего лидера близкого союзника Соединенных Штатов.

Коллегия судей МУС рассмотрит заявление 21 мая.

Израиль не является членами Международного уголовного суда. Однако МУС утверждает, что имеет юрисдикцию над Газой, Восточным Иерусалимом и Западным берегом Иордана после того, как в 2015 году палестинские лидеры официально согласились придерживаться основополагающих принципов суда.

Ранее сообщалось, что Биньямин Нетаньяху просит США повлиять на Международный уголовный суд и не допустить выдачу ордеров на арест израильских чиновников.

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