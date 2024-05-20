Прокурор Міжнародного кримінального суду вимагає видачі ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньягу та міністра оборони Галланта

Прокурор МКС Карім Хан вважає, що прем'єр та міністр оборони Ізраїлю несуть відповідальність за військові злочини та злочини проти людяності.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що подав клопотання про ордери на арешт прем’єрі-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та міністра оборони Йоава Галланта за звинуваченнями у військових злочинах і злочинах проти людяності у зв’язку з нападами на Ізраїль 7 жовтня та подальшою війною в Газі. Про це повідомляє МКС.

«На підставі доказів, зібраних і досліджених моїм офісом, я маю розумні підстави вважати, що Біньямін Нетаньягу, прем’єр-міністр Ізраїлю, і Йоав Галлант , міністр оборони Ізраїлю, несуть кримінальну відповідальність за наступні військові злочини та злочини злочини людства, вчинені на території Держави Палестина (в секторі Газа) щонайменше з 8 жовтня 2023 року:

Мордування голодом цивільних осіб як метод ведення війни як військовий злочин, що суперечить статті 8(2)(b)(xxv) Статуту;

Умисне заподіяння сильних страждань або серйозної шкоди тілу чи здоров’ю всупереч статті 8(2)(a)(iii) або жорстоке поводження як військовий злочин всупереч статті 8(2)(c)(i);

Умисне вбивство, що суперечить статті 8(2)(a)(i), або вбивство як військовий злочин, що суперечить статті 8(2)(c)(i);

Навмисні напади на цивільне населення як військовий злочин, що суперечить статтям 8(2)(b)(i) або 8(2)(e)(i);

Винищення та/або вбивство всупереч статтям 7(1)(b) і 7(1)(a), у тому числі в контексті смертей, спричинених голодом, як злочин проти людства;

Переслідування як злочин проти людства всупереч статті 7(1)(h);

Інші нелюдські дії як злочини проти людства, що суперечать статті 7(1)(k)», — йдеться у заяві прокурора МКС.

Крім того, Карім Хан вимагає видати ордер на арешт трьох лідерів руху ХАМАС.

Лідерів ХАМАС звинувачують у військових злочинах і злочинах проти людства на території Ізраїлю та сектора Гази, а Нетаньягу та Галанта — в тому самому за операцію ЦАХАЛ в Газі.

Як зазначає CNN, ордери проти ізраїльських політиків знаменують собою перший випадок, коли МКС націлився на вищого лідера близького союзника Сполучених Штатів.

Колегія суддів МКС розгляне заяву 21 травня.

Як відомо, Ізраїль не є членами Міжнародного кримінального суду. Однак МКС стверджує, що має юрисдикцію над Газою, Східним Єрусалимом і Західним берегом Йордану після того, як у 2015 році палестинські лідери офіційно погодилися дотримуватись основоположних принципів суду.

Раніше повідомлялося, що Біньямін Нетаньягу просить США вплинути на Міжнародний кримінальний суд і не допустити видачу ордерів на арешт ізраїльських посадовців.

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