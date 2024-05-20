Комісія, куди входить ТЦК, зможе скасувати раніше прийняте рішення про надання відстрочки у разі втрати підстав

Заяву про відстрочку військовозобов’язані подаватимуть особисто голові комісії ТЦК, а ТЦК перевірятиме підстави відстрочки.

Комісія, куди входить ТЦК, може скасувати раніше прийняте нею рішення про надання відстрочки, про що повідомляється заявнику письмово не пізніше ніж на наступний день після ухвалення такого рішення за формою.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Кабмін вніс зміни до Положення про ТЦК – тепер вони перевірятимуть підстави надання відстрочок. Відповідні зміни внесені постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. №558 до Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Крім того, постановою Кабміну від 16 травня №560 визначено порядок оформлення відстрочок. Так, за наявності підстав для одержання відстрочки військовозобов’язані (крім заброньованих) особисто подають на ім’я голови комісії районного (міського) ТЦК або його відділу заяву за формою, до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів, засвідчені в установленому порядку.

Заява має бути подана за формою, визначеною у додатку до Порядку, затвердженого постановою 560 (наводимо нижче зразок заяви).

Також до неї додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів, засвідчені в установленому порядку – теж за встановленим переліком, який визначений додатком до постанови.

Хто розглядає заяву про відстрочку

Так, для розгляду питань надання військовозобов’язаним відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період при районних (міських) ТЦК (відокремлених відділах) утворюються комісії у такому складі:

голова комісії — керівник районного (міського) ТЦК (відокремленого відділу);

члени комісії — представники апарату, структурних підрозділів (освіти та науки, охорони здоров’я, соціального захисту населення, служби у справах дітей, центру надання адміністративних послуг) районної, міської держадміністрації (військової адміністрації).

Комісія вивчає отримані заяву та підтвердні документи, оцінює законність підстав для надання відстрочки, за потреби готує запити до відповідних органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відстрочку, або використовує інформацію з публічних електронних реєстрів.

Комісія зобов’язана розглянути отримані на розгляд заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку, протягом 7 днів з дати надходження, але не пізніше ніж протягом наступного дня від дати отримання інформації на запити до органів державної влади.

На підставі розгляду отриманих документів комісія ухвалює рішення про надання або відмову у наданні відстрочки.

Рішення комісії оформляється протоколом. Про прийняте комісією рішення повідомляється засобами телефонного, електронного зв’язку або поштою заявнику не пізніше ніж на наступний день після ухвалення такого рішення.

У разі позитивного рішення військовозобов’язаному надається довідка із зазначенням строку відстрочки.

У разі відмови у наданні відстрочки військовозобов’язаному повідомляють письмово із зазначенням причин відмови за формою.

Таке рішення може бути оскаржене у судовому порядку.

До ухвалення комісією рішення військовозобов’язаний не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається на строк дії відповідних законних підстав, але не більш як на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента.

У разі продовження строку проведення мобілізації перевірка підстав у військовозобов’язаного на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, крім підстав, зазначених у пункті 2 частини першої, пунктах 3, 4, 5 частини третьої статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», здійснюється за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг».

Для продовження строку дії відстрочки військовозобов’язаний з виданням Указу Президента про продовження строку проведення мобілізації подає (надсилає) на розгляд комісії заяву у паперовій або електронній формі, зокрема, у разі технічної реалізації засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста.

У разі неможливості провести перевірку у військовозобов’язаного підстав для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» ТЦК повідомляє про необхідність надання відповідних підтвердних документів.

Військовозобов’язані, які звернулися до ТЦК з заявою про надання відстрочки, до прийняття рішення відповідною комісією не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби.

У разі ухвалення комісією рішення про відмову у наданні відстрочки військовозобов’язаний направляється на медичний огляд для визначення придатності до військової служби.

Військовозобов’язані, у яких строк дії відстрочки від призову не завершився, на медичний огляд не направляються, крім випадків, коли військовозобов’язані приймаються на військову службу за контрактом.

Заяви військовозобов’язаних та підтвердні документи зберігаються у районних (міських) ТЦК протягом 5 років.

У разі втрати (зміни) підстав щодо надання військовозобов’язаним відстрочки комісія може скасувати (змінити) раніше прийняте нею рішення, про що повідомляється заявнику письмово не пізніше ніж на наступний день після ухвалення такого рішення за формою.

Чи можна оформити відстрочку в електронному вигляді

Відстрочка від призову може оформлятися за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» на підставі даних, отриманих з інших державних реєстрів або баз даних, які підтверджують, що військовозобов’язаний має право на відстрочку з підстав, визначених статтею 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Як надається відстрочка заброньованим

Питання надання відстрочок заброньованим на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями комісією не розглядаються.

Адже органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації самі зобов’язані оформити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаним працівникам (державним службовцям), які заброньовані у порядку, визначеному Кабміном, у районному (міському) ТЦК, на території відповідальності якого вони розміщуються.

Автор: Наталя Мамченко

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