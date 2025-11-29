Суд у США встановив: окремі мобільні будинки можуть здаватися подобово

Апеляційний суд Арізони наголосив, що місто не має права блокувати подобову оренду мобільних будинків.

В Арізоні власники парку мобільних будинків виграли в апеляційній інстанції суперечку з містом Седона, яке заборонило здавати такі будинки в короткострокову оренду. Суд вирішив, що окремі мобільні будинки підпадають під визначення short-term rental за законом штату, тож позов необхідно розглянути повторно.

Так, Апеляційний суд Арізони відновив розгляд справи, яку подала компанія Oak Creek Hospitality, LLC проти міста Седона. Позивачі оскаржували заборону міста на короткострокову оренду мобільних будинків у їхньому житловому парку Oak Creek Mobilodge.

У чому суть конфлікту

У 2024 році компанія придбала парк із 59 мобільних будинків, плануючи надавати їх у короткострокову оренду. Однак, коли власники звернулися по необхідну міську ліцензію, Седона заявила, що мобільні будинки в таких парках не можуть використовуватися як short-term rentals.

Після цього власники подали позов, наполягаючи, що позиція міста суперечить законодавству Арізони, яке забороняє містам обмежувати короткострокову оренду.

Що вирішив апеляційний суд

Суд постановив, що:

закон штату чітко забороняє містам блокувати short-term rentals;

визначення «vacation rental» та «short-term rental» у законі охоплює окремий мобільний будинок як житлову одиницю;

відповідно, місто не може заборонити здавати такі будинки подобово лише через те, що вони розташовані в парку мобільних будинків.

Суд також підкреслив, що місто має право вимагати заявку на ліцензію, але не має права відмовляти через сам факт розташування будинків у такому парку.

Що буде далі

Справу повернули до нижчого суду для подальшого розгляду з урахуванням висновків апеляції. Суд також зобов'язав винести декларативне рішення, яке забороняє місту обмежувати короткострокову оренду мобільних будинків на цій підставі.

Водночас власники парку повинні подати заявку на ліцензію відповідно до міських правил.

