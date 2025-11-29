Суд в США установил: отдельные мобильные дома могут сдаватьcя посуточно

Апелляционный суд Аризоны подчеркнул, что город не имеет права блокировать посуточную аренду мобильных домов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Аризоне владельцы парка мобильных домов выиграли в апелляционной инстанции спор с городом Седона, который запретил сдавать такие дома в краткосрочную аренду. Суд решил, что отдельные мобильные дома подпадают под определение short-term rental по закону штата, поэтому иск необходимо рассмотреть повторно.

Так, Апелляционный суд Аризоны возобновил рассмотрение дела, поданного компанией Oak Creek Hospitality, LLC против города Седона. Истцы оспаривали запрет города на краткосрочную аренду мобильных домов в их жилом парке Oak Creek Mobilodge.

В чем суть конфликта

В 2024 году компания приобрела парк из 59 мобильных домов, планируя сдавать их в краткосрочную аренду. Однако, когда владельцы обратились за необходимой городской лицензией, Седона заявила, что мобильные дома в таких парках не могут использоваться как short-term rentals.

После этого владельцы подали иск, настаивая, что позиция города противоречит законодательству Аризоны, которое запрещает городам ограничивать краткосрочную аренду.

Что решил апелляционный суд

Суд постановил, что:

закон штата четко запрещает городам блокировать short-term rentals;

определение «vacation rental» и «short-term rental» в законе охватывает отдельный мобильный дом как жилую единицу;

соответственно, город не может запрещать сдавать такие дома посуточно только из-за того, что они расположены в парке мобильных домов.

Суд также подчеркнул, что город имеет право требовать подачу заявки на лицензию, но не имеет права отказывать из-за самого факта расположения домов в таком парке.

Что будет дальше

Дело вернули в нижестоящий суд для дальнейшего рассмотрения с учетом выводов апелляции. Суд также обязал вынести декларативное решение, запрещающее городу ограничивать краткосрочную аренду мобильных домов на этом основании.

В то же время владельцы парка должны подать заявку на лицензию в соответствии с городскими правилами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.