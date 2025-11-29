  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Протокол допиту свідка у кримінальному провадженні не може бути прийнятий як доказ у господарському процесі – Верховний Суд

19:53, 29 листопада 2025
Протокол допиту свідка, складений під час досудового розслідування, не вважається належним і допустимим доказом у господарському судочинстві.
Верховний Суд скасував постанову Північного апеляційного господарського суду у справі №910/13912/23 та повернув її на новий розгляд. ВС наголосив: протокол допиту свідка, складений під час досудового розслідування, не є належним доказом у господарському процесі.

Обставини справи

ТОВ «Ай-Теко» вимагало визнати удаваним договір дарування 99% частки у статутному капіталі ТОВ «Укрзовнішінформ», укладений між двома відповідачами у 2022 році. На думку позивача, це було не дарування, а прихована купівля-продаж, яка мала на меті обійти його переважне право на придбання частки.

Суд першої інстанції відмовив у позові через відсутність доказів оплатності договору. Апеляція — навпаки, задовольнила вимоги позивача, визнавши правочин удаваним.

Ключовим доказом для апеляційного суду став протокол допиту свідка у кримінальному провадженні, де відповідач нібито визнав отримання 10 000 грн за підписання договору дарування.

Позиція Верховного Суду

Касаційна інстанція дійшла принципового висновку:

Протокол допиту зі стадії досудового розслідування не відповідає вимогам до доказів у господарському процесі.

Суд підкреслив:

  • у господарських справах показання свідків подаються у вигляді нотаріально посвідченої письмової заяви;
  • протокол допиту за КПК не містить обов’язкових реквізитів, передбачених ст. 73, 88 ГПК України;
  • тому такий документ не може бути використаний як доказ у господарському судочинстві.

ВС визнав обґрунтованими доводи касатора про порушення апеляцією норм ст. 77, 78, 82, 86 ГПК України.

Що ухвалив ВС

Верховний Суд частково задовольнив касаційні скарги, скасував постанову Північного апеляційного господарського суду від 02.04.2025 та додаткову постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.04.2025 у справі №910/13912/23.

Справу №910/13912/23 направлено на новий розгляд до Північного апеляційного господарського суду.

