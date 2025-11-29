  1. Судебная практика
Протокол допроса свидетеля в уголовном производстве не может быть принят как доказательство в хозяйственном процессе — Верховный Суд

19:53, 29 ноября 2025
Протокол допроса свидетеля, составленный во время досудебного расследования, не считается надлежащим и допустимым доказательством в хозяйственном судопроизводстве.
Протокол допроса свидетеля в уголовном производстве не может быть принят как доказательство в хозяйственном процессе — Верховный Суд
Верховный Суд отменил постановление Северного апелляционного хозяйственного суда по делу №910/13912/23 и вернул его на новое рассмотрение. ВС подчеркнул: протокол допроса свидетеля, составленный во время досудебного расследования, не является надлежащим доказательством в хозяйственном процессе.

Обстоятельства дела

ООО «Ай-Теко» требовало признать мнимым договор дарения 99% доли в уставном капитале ООО «Укрзовнішінформ», заключённый между двумя ответчиками в 2022 году. По мнению истца, это было не дарение, а скрытая купля-продажа, целью которой было обойти его преимущественное право на приобретение доли.

Суд первой инстанции отказал в иске из-за отсутствия доказательств оплатности договора. Апелляция — наоборот, удовлетворила требования истца, признав сделку мнимой.

Ключевым доказательством для апелляционного суда стал протокол допроса свидетеля в уголовном производстве, где ответчик якобы признал получение 10 000 грн за подписание договора дарения.

Позиция Верховного Суда

Кассационная инстанция пришла к принципиальному выводу:

Протокол допроса со стадии досудебного расследования не соответствует требованиям к доказательствам в хозяйственном процессе.

Суд подчеркнул:

  • в хозяйственных делах показания свидетелей подаются в виде нотариально удостоверенного письменного заявления;
  • протокол допроса по УПК не содержит обязательных реквизитов, предусмотренных ст. 73, 88 ХПК Украины;
  • поэтому такой документ не может использоваться как доказательство в хозяйственном судопроизводстве.

ВС признал обоснованными доводы кассатора о нарушении апелляцией норм ст. 77, 78, 82, 86 ХПК Украины.

Что постановил ВС

Верховный Суд частично удовлетворил кассационные жалобы, отменил постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 02.04.2025 и дополнительное постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 15.04.2025 по делу №910/13912/23.

Дело №910/13912/23 направлено на новое рассмотрение в Северный апелляционный хозяйственный суд.

