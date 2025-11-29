  1. У світі

Золотий заєць Джека із легендарного квесту 1979 року, якого шукали майже пів століття, пішов з молотка

23:59, 29 листопада 2025
Ювелірний виріб з 18-каратного золота проданий, захований автором книги-ребусу, вдруге пішов з молотка за 82 550 фунтів.
Аукціонний дім Sotheby’s у Великій Британії продав золотого зайця Джека — ювелірний виріб, який наприкінці 1970-х — на початку 1980-х шукали мисливці за скарбами по всьому світу. Про це повідомляє ВВС.

Зайця з 18-каратного золота з рубіновим оком та бірюзовим орнаментом створив митець Кіт Вільямс. У 1979 році він заховав виріб у теракотовому футлярі в парку Емптхілл у Бедфордширі. Єдиним свідком був телеведучий Бамбер Ґаскойн.

Підказки містилися в книзі Вільямса «Маскарад». Видання розкупили за два дні. Мисливці за скарбами дзвонили та писали автору, одна авіакомпанія навіть продавала «тури за скарбами» з лопатами й картами.

У 1982 році зайця знайшов чоловік під псевдонімом Кен Томас (справжнє ім’я — Дугалд Томпсон), який мав зв’язок із колишньою дівчиною Вільямса.

У 1988 році виріб продали на Sotheby’s за 31 900 фунтів стерлінгів. Нещодавно його вдруге виставили на аукціон і продали за 82 550 фунтів.

аукціон

