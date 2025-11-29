Золотой заяц Джека из легендарного квеста 1979 года, которого искали почти полвека, ушел с молотка

Ювелирное изделие из 18-каратного золота, спрятанное автором книги-ребуса, во второй раз ушло с молотка за 82 550 фунтов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Аукционный дом Sotheby's в Великобритании продал золотого зайца Джека — ювелирное изделие, которое в конце 1970-х — начале 1980-х искали охотники за сокровищами по всему миру. Об этом сообщает ВВС.

Зайца из 18-каратного золота с рубиновым глазом и бирюзовым орнаментом создал художник Кит Уильямс. В 1979 году он спрятал изделие в терракотовом футляре в парке Эмптхилл в Бедфордшире. Единственным свидетелем был телеведущий Бамбер Гаскойн.

Подсказки содержались в книге Уильямса «Маскарад». Издание раскупили за два дня. Охотники за сокровищами звонили и писали автору, одна авиакомпания даже продавала «туры за сокровищами» с лопатами и картами.

В 1982 году зайца нашел человек под псевдонимом Кен Томас (настоящее имя — Дугалд Томпсон), который был связан с бывшей девушкой Уильямса.

В 1988 году изделие продали на Sotheby’s за 31 900 фунтов стерлингов. Недавно его во второй раз выставили на аукцион и продали за 82 550 фунтов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.