Штучний інтелект на роздоріжжі: що чекає індустрію у 2026 році

ШІ стикнеться з одночасним зростанням інвестицій, ризиками «бульбашки», технологічними перегонами та загрозою низькоякісного контенту.

Світовий бум штучного інтелекту, який триває вже третій рік, входить у 2026-й з новими викликами. Ейфорію інвесторів поступово змінюють запитання про стійкість зростання, ризики «бульбашки» та реальний вплив технологій на економіку. Про це розповідає France24.

$2 трлн інвестицій і страх перед «бульбашкою»

За оцінками Gartner, уже в 2026 році глобальні витрати на штучний інтелект сягнуть понад 2 трильйони доларів.

Водночас на ринках зростає занепокоєння: інвестори уважно стежать за Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia та стартапами — включно з OpenAI — побоюючись спекулятивного перегріву.

У листопаді 2025 року одразу кілька великих інвесторів, серед яких SoftBank та Пітер Тіль, частково позбулися акцій Nvidia.

«Жодна компанія не є захищеною — включно з нами», — попередив гендиректор Google Сундар Пічаї.

Та попит на чипи Nvidia досі «зашкалює» — тож індустріальна лихоманка триває.

Чи забере ШІ роботу? Відповідей усе ще немає

Дискусія про вплив штучного інтелекту на ринок праці набирає обертів.

«Феномен ШІ вже формує те, як компанії думають про робочу силу», — зазначив віцеголова ФРС США Філіп Джефферсон.

Серед футуристів звучить думка, що зміни будуть настільки масштабними, що доведеться впроваджувати безумовний базовий дохід.

Але більшість прогнозів стриманіші:

30% робочих місць у США можуть бути автоматизовані до 2030 року;

60% професій зазнають суттєвих змін;

Gartner прогнозує, що ШІ створить більше робочих місць, ніж знищить, уже у 2027 році.

Гонка за AGI: між амбіціями й скепсисом

Дискусія про штучний загальний інтелект (AGI) — «надрозумні» машини із можливостями, що перевищують людські — виходить на новий рівень.

Засновник Anthropic Даріо Амодей вважає, що перші ознаки AGI можуть з’явитися вже у 2026 році — і вони будуть розумнішими за нобелівських лауреатів.

Гендиректор OpenAI Сем Альтман прогнозує, що до 2028 року компанія зможе створити «справжнього ШІ-дослідника».

Meta не відстає: Марк Цукерберг інвестував сотні мільйонів доларів у гонитву за AGI.

Однак головний науковець з ШІ, що залишає Meta, Ян ЛеКун назвав ці заяви «повною нісенітницею».

«AI slop»: дешевий контент захоплює платформи

Найбільш помітним ефектом ШІ поки що стало поширення низькоякісного контенту («AI slop»).

Його особливості:

створюється за секунди;

легко набирає кліки;

просувається алгоритмами платформ;

видається за реальні матеріали.

У соцмережах ширяться штучно створені відео, фейкові гурти та інший масовий контент.

Платформи намагаються боротися з проблемою маркуванням, модерацією та антиспам-інструментами, але універсального рішення поки немає.

