Искусственный интеллект на перепутье: что ждет индустрию в 2026 году
Мировой бум искусственного интеллекта, который продолжается уже третий год, входит в 2026-й с новыми вызовами. Эйфорию инвесторов постепенно сменяют вопросы о устойчивости роста, рисках «пузыря» и реальном влиянии технологий на экономику. Об этом сообщает France24.
$2 трлн инвестиций и страх перед «пузырем»
По оценкам Gartner, уже в 2026 году глобальные расходы на искусственный интеллект превысят 2 триллиона долларов.
В то же время на рынках растет обеспокоенность: инвесторы внимательно следят за Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia и стартапами — включая OpenAI — опасаясь спекулятивного перегрева.
В ноябре 2025 года сразу несколько крупных инвесторов, среди которых SoftBank и Питер Тиль, частично избавились от акций Nvidia.
«Ни одна компания не является защищенной — включая нас», — предупредил гендиректор Google Сундар Пичаи.
Но спрос на чипы Nvidia до сих пор «зашкаливает» — так что индустриальная лихорадка продолжается.
Заберет ли ИИ работу? Ответов все еще нет
Дискуссия о влиянии искусственного интеллекта на рынок труда набирает обороты.
«Феномен ИИ уже формирует то, как компании думают о рабочей силе», — отметил вице-председатель ФРС США Филип Джефферсон.
Среди футурологов звучит мысль, что изменения будут настолько масштабными, что придется внедрять безусловный базовый доход.
Однако большинство прогнозов более сдержанные:
30% рабочих мест в США могут быть автоматизированы к 2030 году;
60% профессий претерпят значительные изменения;
Gartner прогнозирует, что ИИ создаст больше рабочих мест, чем уничтожит, уже в 2027 году.
Гонка за AGI: между амбициями и скепсисом
Дискуссия об искусственном общем интеллекте (AGI) — «сверхразумных» машинах, чьи возможности превосходят человеческие — выходит на новый уровень.
Основатель Anthropic Дарио Амодеи считает, что первые признаки AGI могут появиться уже в 2026 году — и они будут умнее нобелевских лауреатов.
Гендиректор OpenAI Сэм Альтман прогнозирует, что к 2028 году компания сможет создать «настоящего ИИ-исследователя».
Meta не отстает: Марк Цукерберг инвестировал сотни миллионов долларов в гонку за AGI.
Однако главный научный сотрудник по ИИ, покидающий Meta, Ян ЛеКун назвал эти заявления «полной чушью».
«AI slop»: дешевый контент захватывает платформы
Самым заметным эффектом ИИ пока стало распространение низкокачественного контента («AI slop»).
Его особенности:
- создается за секунды;
- легко набирает клики;
- продвигается алгоритмами платформ;
- выдается за реальные материалы.
В соцсетях распространяются искусственно созданные видео, фейковые музыкальные группы и другой массовый контент.
Платформы пытаются бороться с проблемой маркировкой, модерацией и антиспам-инструментами, но универсального решения пока нет.
