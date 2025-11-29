Искусственный интеллект на перепутье: что ждет индустрию в 2026 году

ИИ столкнется с одновременным ростом инвестиций, рисками «пузырька», технологической гонкой и угрозой низкокачественного контента.

Мировой бум искусственного интеллекта, который продолжается уже третий год, входит в 2026-й с новыми вызовами. Эйфорию инвесторов постепенно сменяют вопросы о устойчивости роста, рисках «пузыря» и реальном влиянии технологий на экономику. Об этом сообщает France24.

$2 трлн инвестиций и страх перед «пузырем»

По оценкам Gartner, уже в 2026 году глобальные расходы на искусственный интеллект превысят 2 триллиона долларов.

В то же время на рынках растет обеспокоенность: инвесторы внимательно следят за Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia и стартапами — включая OpenAI — опасаясь спекулятивного перегрева.

В ноябре 2025 года сразу несколько крупных инвесторов, среди которых SoftBank и Питер Тиль, частично избавились от акций Nvidia.

«Ни одна компания не является защищенной — включая нас», — предупредил гендиректор Google Сундар Пичаи.

Но спрос на чипы Nvidia до сих пор «зашкаливает» — так что индустриальная лихорадка продолжается.

Заберет ли ИИ работу? Ответов все еще нет

Дискуссия о влиянии искусственного интеллекта на рынок труда набирает обороты.

«Феномен ИИ уже формирует то, как компании думают о рабочей силе», — отметил вице-председатель ФРС США Филип Джефферсон.

Среди футурологов звучит мысль, что изменения будут настолько масштабными, что придется внедрять безусловный базовый доход.

Однако большинство прогнозов более сдержанные:

30% рабочих мест в США могут быть автоматизированы к 2030 году;

60% профессий претерпят значительные изменения;

Gartner прогнозирует, что ИИ создаст больше рабочих мест, чем уничтожит, уже в 2027 году.

Гонка за AGI: между амбициями и скепсисом

Дискуссия об искусственном общем интеллекте (AGI) — «сверхразумных» машинах, чьи возможности превосходят человеческие — выходит на новый уровень.

Основатель Anthropic Дарио Амодеи считает, что первые признаки AGI могут появиться уже в 2026 году — и они будут умнее нобелевских лауреатов.

Гендиректор OpenAI Сэм Альтман прогнозирует, что к 2028 году компания сможет создать «настоящего ИИ-исследователя».

Meta не отстает: Марк Цукерберг инвестировал сотни миллионов долларов в гонку за AGI.

Однако главный научный сотрудник по ИИ, покидающий Meta, Ян ЛеКун назвал эти заявления «полной чушью».

«AI slop»: дешевый контент захватывает платформы

Самым заметным эффектом ИИ пока стало распространение низкокачественного контента («AI slop»).

Его особенности:

создается за секунды;

легко набирает клики;

продвигается алгоритмами платформ;

выдается за реальные материалы.

В соцсетях распространяются искусственно созданные видео, фейковые музыкальные группы и другой массовый контент.

Платформы пытаются бороться с проблемой маркировкой, модерацией и антиспам-инструментами, но универсального решения пока нет.

