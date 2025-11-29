На Хмельниччині пацієнтів психінтернату передавали в трудове рабство — судитимуть керівницю та медсестру

Жінок звинувачують у передачі пацієнтів для примусової праці за межами закладу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Хмельниччині судитимуть керівницю та медсестру психоневрологічного інтернату за трудову експлуатацію пацієнтів. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, з березня по червень цього року жінки передавали двох підопічних інтернату для примусової роботи за його межами.

Вони користувалися довірою пацієнтів та їхнім психічним станом, умовляючи чекати «замовника» поза територією закладу та їхати до нього працювати на господарстві.

Протиправну діяльність викрили правоохоронці у червні — після чергової передачі пацієнтів «роботодавцю».

Обвинувальний акт уже скеровано до суду. Їм інкримінують передачу людей з метою трудової експлуатації, вчинену за попередньою змовою та із використанням вразливого стану пацієнтів (ч. 2 ст. 149 КК України).

Обвинуваченим загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Підпишіться на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA , а також на наш VIBER , сторінку у Facebook та в Instagram , щоб бути в курсі остаточних подій.