На Хмельнитчине пациентов психинтерната передавали в трудовое рабство — будут судить руководительницу и медсестру

Женщин обвиняют в передаче пациентов для принудительного труда за пределами учреждения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Хмельнитчине судят руководительницу и медсестру психоневрологического интерната за трудовую эксплуатацию пациентов. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, с марта по июнь этого года женщины передавали двух подопечных интерната для принудительной работы за его пределами.

Они пользовались доверием пациентов и их психическим состоянием, уговаривая ждать «заказчика» за территорией учреждения и ехать к нему работать на хозяйстве.

Противоправную деятельность выявили правоохранители в июне — после очередной передачи пациентов «работодателю».

Обвинительный акт уже направлен в суд. Им инкриминируют передачу людей с целью трудовой эксплуатации, совершенную по предварительному сговору и с использованием уязвимого состояния пациентов (ч. 2 ст. 149 УК Украины).

Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.