У Грузії затримали опозиціонера Елісашвілі після спроби підпалу будівлі суду

Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило про затримання опозиційного політика Алеко Елісашвілі після спроби підпалу канцелярії Тбіліського міського суду. Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

За даними відомства, на світанку Елісашвілі в масці розбив молотком скло фасаду, проник усередину, розлив бензин по периметру. Його застали співробітники служби судових приставів.

МВС стверджує, що політик чинив опір із застосуванням вогнепальної зброї та завдав фізичних ушкоджень одному з приставів. На опублікованих кадрах у Елісашвілі видно синці на обличчі.

Розслідування ведеться за статтею 19–187 КК Грузії (спроба знищення майна шляхом підпалу або іншим загальнопасовим способом) — від 3 до 6 років позбавлення волі.

Політика доставили до відділення поліції в районі Дігомі. Адвокат поки не має доступу до підзахисного.

