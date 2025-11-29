В Грузии задержали оппозиционера Элисашвили после попытки поджога здания суда

МВД заявляет, что при задержании оппозиционер оказал сопротивление и применил огнестрельное оружие.

Фото: ekhokavkaza

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании оппозиционного политика Алеко Элисашвили после попытки поджога канцелярии Тбилисского городского суда. Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

По данным ведомства, на рассвете Элисашвили в маске разбил молотком стекло фасада, проник внутрь, разлил бензин по периметру. Его застали сотрудники службы судебных приставов.

МВД утверждает, что политик сопротивлялся с применением огнестрельного оружия и нанес физические повреждения одному из приставов. На опубликованных кадрах у Элисашвили видны синяки на лице.

Расследование ведется по статье 19–187 УК Грузии (попытка уничтожения имущества путем поджога или иным общеопасным способом) — от 3 до 6 лет лишения свободы.

Политика доставили в отделение полиции в районе Дигоми. Адвокат пока не имеет доступа к подзащитному.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.