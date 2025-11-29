На Запоріжжі дитина викликала поліцію, бо думала, що в неї вкрали в магазині 130 гривень

Коли приїхала поліція, дитина знайшла гроші в кишені.

Цього тижня до запорізької поліції на лінію 102 зателефонувала восьмирічна дівчинка: вона була впевнена, що в магазині в неї вкрали 130 гривень. Про це повідомив начальник Запорізького райуправління поліції Сергій Бичін.

Екіпаж прибув за адресою, але дівчинка спочатку не відчиняла двері: «Я сама вдома, мама на роботі».

Після кількох хвилин розмови дитина довірилася поліцейським і впустила їх до квартири.

Під час спілкування засунула руку в кишеню — і знайшла «викрадені» гроші.

Дівчинка трохи засоромилась, але інспектори спокійно пояснили: у таких випадках спочатку краще зателефонувати мамі, а вже потім — поліції.

