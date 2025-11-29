  1. В Украине

В Запорожье ребенок вызвал полицию, потому что думал, что у него украли в магазине 130 гривен

22:30, 29 ноября 2025
Когда приехала полиция, ребенок нашел деньги в кармане.
Фото: Сергей Бичин
На этой неделе в запорожскую полицию по линии 102 позвонила восьмилетняя девочка: она была уверена, что в магазине у нее украли 130 гривен. Об этом сообщил начальник Запорожского райуправления полиции Сергей Бычин.

Экипаж прибыл по адресу, но девочка сначала не открывала дверь: «Я сама дома, мама на работе».

После нескольких минут разговора ребенок доверился полицейским и впустил их в квартиру.

Во время общения засунула руку в карман — и нашла «украденные» деньги.

Девочка немного смутилась, но инспекторы спокойно объяснили: в таких случаях сначала лучше позвонить маме, а уже потом — в полицию.

