До 8 млн грн гранту – в Україні стартує програма для розробників протипожежних дронів і роботів

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про запуск грантової програми для виробників протипожежних безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) та наземних роботизованих комплексів (НРК).

Організатори — Український фонд стартапів спільно з Brave1 та ДСНС.

Умови гранту:

Протипожежні дрони (БпАК з дистанційним керуванням: час польоту з навантаженням — 45 хв, вантажопідйомність — до 25 кг, доставка вогнегасних засобів.

Наземні роботизовані комплекси: дистанційно керований пожежний ствол, радіус керування — від 2 км, вантажопідйомність — від 200 кг.

Максимальна сума одного гранту — 8 млн грн. За рік розробник може отримати до 5 грантів на загальну суму до 30 млн грн для поетапного підвищення готовності технології.

