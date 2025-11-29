До 8 млн грн гранту – в Україні стартує програма для розробників протипожежних дронів і роботів
23:30, 29 листопада 2025
За рік розробник може отримати до 5 грантів на загальну суму до 30 млн гривень.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про запуск грантової програми для виробників протипожежних безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) та наземних роботизованих комплексів (НРК).
Організатори — Український фонд стартапів спільно з Brave1 та ДСНС.
Умови гранту:
- Протипожежні дрони (БпАК з дистанційним керуванням: час польоту з навантаженням — 45 хв, вантажопідйомність — до 25 кг, доставка вогнегасних засобів.
- Наземні роботизовані комплекси: дистанційно керований пожежний ствол, радіус керування — від 2 км, вантажопідйомність — від 200 кг.
Максимальна сума одного гранту — 8 млн грн. За рік розробник може отримати до 5 грантів на загальну суму до 30 млн грн для поетапного підвищення готовності технології.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.