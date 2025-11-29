До 8 млн грн гранта – в Украине стартует программа для разработчиков противопожарных дронов и роботов

За год разработчик может получить до 5 грантов на общую сумму до 30 млн гривен.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил о запуске грантовой программы для производителей противопожарных беспилотных авиационных комплексов (БпАК) и наземных роботизированных комплексов (НРК).

Организаторы – Украинский фонд стартапов совместно с Brave1 и ГСЧС.

Условия гранта:

Противопожарные дроны (БпАК с дистанционным управлением: время полета с нагрузкой — 45 мин, грузоподъемность — до 25 кг, доставка огнетушащих средств.

Наземные роботизированные комплексы: дистанционно управляемый пожарный ствол, радиус управления — от 2 км, грузоподъемность — от 200 кг.

Максимальная сумма одного гранта — 8 млн грн. За год разработчик может получить до 5 грантов на общую сумму до 30 млн грн для поэтапного повышения готовности технологии.

