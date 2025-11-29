  1. В Україні

Вже є кандидатура на посаду міністра юстиції, — Володимир Зеленський

19:35, 29 листопада 2025
Президент наголосив, що після визначення кандидата в Мін’юст потрібно вирішити питання з очільником Міненерго.
Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні заявив, що вже визначена кандидатура на посаду міністра юстиції.

За словами Глави держави, тепер необхідно також визначити, хто очолить Міністерство енергетики.

«Є кандидатура на міністра юстиції вже. Потрібне й чітке бачення щодо очільника Міністерства енергетики України, сильна людина потрібна — попросив парламентарів разом із Прем’єр-міністром визначити перелік кандидатур», — сказав Зеленський.

Як відомо, Верховна Рада 19 листопада проголосувала за звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський закликав до відставки міністра юстиції Германа Галущенка та міністра енергетики Світлани Гринчук. 

Раніше Кабмін відсторонив Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції.

Як писала «Судово-юридична газета», 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. Згодом у НАБУ розповіли деталі корупційної схеми. 

Також Володимир Зеленський заявив, що очікує ухвалення Держбюджету-2026 та подання кандидатур на посади міністрів енергетики й юстиції.

