Зеленський очікує ухвалення Держбюджету-2026 та подання кандидатур на посади міністрів енергетики й юстиції

Президент Володимир Зеленський очікує від уряду та народних депутатів злагодженої роботи над ухваленням бюджету на 2026 рік, а також щодо кадрових рішень в Кабінеті міністрів. Про це він заявив під час звернення.

"Я розраховую, що Прем’єр-міністр Юлія Свириденко разом із народними депутатами в діалозі та єдності забезпечить Україні три речі. Найголовніше – ухвалити бюджет 26-го року, тобто спроможність нашої держави захищатися, забезпечувати оборону, забезпечувати всі соціальні виплати та необхідну стійкість. Це те, що потрібно людям", – сказав Зеленський.

Також Президент повідомив, що очікує нових кандидатур на посади міністрів енергетики та юстиції.

"Чинних міністрів треба оцінити так, щоб зробити абсолютно чіткі висновки, чи відповідають чинні посадовці викликам і цієї зими, і цієї війни", - додав Президент.

