Зеленский ожидает принятия Госбюджета-2026 и представления кандидатур на должности министров энергетики и юстиции

Президент Владимир Зеленский ожидает от правительства и народных депутатов слаженной работы по принятию бюджета на 2026 год, а также по кадровым решениям в Кабинете Министров. Об этом он заявил во время обращения.

"Я рассчитываю, что Премьер-министр Юлия Свириденко вместе с народными депутатами в диалоге и единстве обеспечит Украине три вещи. Самое главное – принять бюджет 26 года, то есть способность нашего государства защищаться, обеспечивать оборону, обеспечивать все социальные выплаты и необходимую устойчивость. Это то, что нужно людям", – сказал Зеленский.

Также Президент сообщил, что ожидает новых кандидатур на должности министров энергетики и юстиции.

"Действующих министров необходимо оценить — соответствуют ли они «вызовам и этой зимы, и этой войны", - добавил Президент.

