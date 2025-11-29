Уже есть кандидатура на должность министра юстиции, — Владимир Зеленский

Президент подчеркнул, что после определения кандидата в Минюст необходимо решить вопрос с руководителем Минэнерго.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что кандидатура на должность министра юстиции уже определена.

По словам Главы государства, теперь необходимо также определить, кто возглавит Министерство энергетики.

«Есть кандидатура на министра юстиции уже. Нужно и четкое видение относительно руководителя Министерства энергетики Украины, нужен сильный человек — попросил парламентариев вместе с Премьер-министром определить перечень кандидатур», — сказал Зеленский.

Как известно, Верховная Рада 19 ноября проголосовала за увольнение с должности министра юстиции Германа Галущенко.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский призвал к отставке министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук. Также Президент анонсировал санкции против двух человек.

Ранее Кабмин отстранил Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 10 ноября НАБУ сообщило о масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Впоследствии в НАБУ рассказали детали коррупционной схемы.

Также Владимир Зеленский заявил, что ожидает принятия Госбюджета-2026 и внесения кандидатур на должности министров энергетики и юстиции.

