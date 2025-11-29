  1. Суспільство
  2. / В Україні

Як правильно замовляти ремонт чи виготовлення ювелірних виробів

21:05, 29 листопада 2025
Поради, які збережуть ваші гроші та коштовності.
Як правильно замовляти ремонт чи виготовлення ювелірних виробів
Українці дедалі частіше звертаються до ювелірних майстерень — хтось хоче відновити родинну прикрасу, інші замовляють індивідуальні вироби з дорогоцінних металів. Утім, саме у цій сфері трапляється найбільше непорозумінь між клієнтами та виконавцями.

Держпродспоживслужба нагадує: щоб уникнути втрат та спірних ситуацій, важливо правильно оформити замовлення і знати свої права.

Опис виробу — ваш головний захист

Перш ніж майстер візьме прикрасу в роботу, він зобов’язаний скласти опис виробу. У документі мають бути:

  • ескіз майбутнього виробу або його частин;
  • вид металу, проба, вага;
  • розмір;
  • декоративне оздоблення;
  • характеристики каміння;
  • наявні дефекти, які неможливо усунути.

Цей опис узгоджують зі споживачем — і саме він стане доказом, якщо виникне суперечка.

Чиї матеріали використовують

Роботу можуть виконувати:

  • з матеріалів замовника;
  • з матеріалів виконавця.

Дозволено навіть обмін лому дорогоцінних металів на готові вироби. Важливо: усе має бути зафіксовано у договорі.

Обов’язкове зважування — тільки у вашій присутності

Усі зважування металу та вимірювання каміння ювелір повинен проводити при вас.

Майстер має попередити:

  • чи залишиться надлишок металу;
  • чи можлива нестача (наприклад, через технологічні втрати).

Залишок повертається замовнику. Нестача — компенсується лише за згодою клієнта.

Як анулювати замовлення і повернути матеріали

Якщо ви передумали, можна анулювати замовлення.

Для цього потрібні:

  • письмова заява;
  • документ, що посвідчує особу;
  • договір або замовлення з майстерні.

Метал, каміння та кошти мають повернути.

Що буде, якщо не забрати виріб

Якщо клієнт не забирає готовий виріб вчасно, виконавець двічі письмово нагадує про це. Після цього, якщо протягом шести місяців прикрасу так і не забрали, майстер має право реалізувати її згідно із законом.

Маркування: коли потрібне клеймо

Якщо під час виготовлення до виробу додали 0,5 г або більше дорогоцінного металу, прикрасу обов’язково маркують:

  • іменником виконавця;
  • державним пробірним клеймом.

Це гарантує легальність походження та відповідність проби.

Чому це важливо

Дотримання цих правил забезпечує:

  • захист прав споживачів,
  • прозорість роботи ювелірів,
  • збереження цінності ваших виробів.

