Как правильно заказывать ремонт или изготовление ювелирных изделий

21:05, 29 ноября 2025
Советы, которые сохранят ваши деньги и драгоценности.
Украинцы все чаще обращаются в ювелирные мастерские — кто-то хочет восстановить семейное украшение, другие заказывают индивидуальные изделия из драгоценных металлов. Однако именно в этой сфере происходит больше всего недоразумений между клиентами и исполнителями.

Госпродпотребслужба напоминает: чтобы избежать потерь и спорных ситуаций, важно правильно оформить заказ и знать свои права.

Описание изделия — ваша главная защита

Прежде чем мастер возьмет украшение в работу, он обязан составить описание изделия. В документе должны быть:

  • эскиз будущего изделия или его частей;
  • вид металла, проба, вес;
  • размер;
  • декоративное оформление;
  • характеристики камней;
  • имеющиеся дефекты, которые невозможно устранить.

Это описание согласуют с потребителем — и именно оно станет доказательством, если возникнет спор.

Чьи материалы используют

Работу могут выполнять:

  • из материалов заказчика;
  • из материалов исполнителя.

Допускается даже обмен лома драгоценных металлов на готовые изделия. Важно: все должно быть зафиксировано в договоре.

Обязательное взвешивание — только в вашем присутствии

Все взвешивания металла и измерения камней ювелир должен проводить при вас.

Мастер обязан предупредить:

  • останется ли излишек металла;
  • возможен ли недостач (например, из-за технологических потерь).

Излишек возвращается заказчику. Недостача — компенсируется только с согласия клиента.

Как аннулировать заказ и вернуть материалы

Если вы передумали, можно аннулировать заказ.

Для этого нужны:

  • письменное заявление;
  • документ, удостоверяющий личность;
  • договор или заказ из мастерской.

Металл, камни и деньги должны вернуть.

Что будет, если не забрать изделие

Если клиент не забирает готовое изделие вовремя, исполнитель дважды письменно напоминает об этом. После этого, если в течение шести месяцев украшение так и не забрали, мастер имеет право реализовать его согласно закону.

Маркировка: когда требуется клеймо

Если при изготовлении к изделию добавили 0,5 г или больше драгоценного металла, украшение обязательно маркируют:

  • именником исполнителя;
  • государственным пробирным клеймом.

Это гарантирует легальность происхождения и соответствие пробы.

Почему это важно

Соблюдение этих правил обеспечивает:

  • защиту прав потребителей,
  • прозрачность работы ювелиров,
  • сохранение ценности ваших изделий.

